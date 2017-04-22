«Поезд в никуда»: На Украине раскритиковали идею торгового маршрутап в обход России

Глава «Украинских железных дорог» («Укрзализныця») Войцех Балчун обвинил в некомпетентности министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, анонсировавшего запуск тестового поезда в Иран для перевозки сельскохозяйственной продукции по территории Грузии и Азербайджана.

Балчун назвал предложенный маршрут «поездом в никуда», поскольку его фактически невозможно запустить.

В свою очередь экс-замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава пояснил, что запущенный по предложенному маршруту состав сможет доехать только до азербайджанского города Астара, поскольку дальше железной дороги попросту нет.

«До ближайшей иранской железнодорожной станции Рашт — 160 километров. И эту дорогу еще построить надо. На это может потребоваться от трех до четырех лет. Если туда прибудет украинская сельскохозяйственная продукция, ее придется грузить на автомобили и так везти до территории Ирана», — сказал он.

Кроме того, в «Укрзализныце» отметили, что представителей их ведомства не привлекали для обсуждения возможности реализации этого проекта на переговорах с иранскими железнодорожниками.

Отметим, это уже не первая инициатива украинских властей подобного рода. В прошлом году был запущен поезд по направлению нового «Шелкового пути» в обход России. В результате один из составов застрял в Китае из-за отсутствия клиентов, другой вернулся на Украину пустым.

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