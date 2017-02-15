«Поэтесса» Полозкова пообещала выпить шампанского, когда Прилепину «отстрелят башку»
Известная в узких кругах российская «поэтесса и актриса» Вера Полозкова заявила, что «откроет бутылку лучшего шампанского», когда известному российскому писателю, а теперь и замкомбату в Армии ДНР Захару Прилепину «отстрелят башку».
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Соответствующий комментарий, содержащий нецензурную брань, «поэтесса» опубликовала под публикацией писателя Юрия Клавдиева, которая была посвящена смелому решению Прилепина вступить в ряды защитников Донбасса.
В ответ на последовавшую критику Полозкова назвала своих оппонентов «преданным канализационным войском ряженного ****», сопроводив комментарий аналогичными «фекальными» оскорблениями.
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Добавим, что пользователи соцсетей быстро напомнили Полозковой ее же высказывание, датированное 2013-м годом. Тогда она признавалась, что «обожает» Прилепина и его творчество.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1487151400