«Поэтесса» Полозкова пообещала выпить шампанского, когда Прилепину «отстрелят башку»

Известная в узких кругах российская «поэтесса и актриса» Вера Полозкова заявила, что «откроет бутылку лучшего шампанского», когда известному российскому писателю, а теперь и замкомбату в Армии ДНР Захару Прилепину «отстрелят башку».

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Соответствующий комментарий, содержащий нецензурную брань, «поэтесса» опубликовала под публикацией писателя Юрия Клавдиева, которая была посвящена смелому решению Прилепина вступить в ряды защитников Донбасса.

В ответ на последовавшую критику Полозкова назвала своих оппонентов «преданным канализационным войском ряженного ****», сопроводив комментарий аналогичными «фекальными» оскорблениями.

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