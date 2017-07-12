Подвиг 12-й погранзаставы на таджикско-афганской границе 13 июля 1993 года.
Бой на 12-й пограничной заставе «Сари гор» Московского погранотряда Группы Пограничных войск РФ на территории Республики Таджикистан произошел во вторник 13 июля 1993 года. Во время попытки прорыва на территорию республики Таджикистан крупной группировки афганских и таджикских боевиков российские пограничники в течение 11 часов непрерывного боя сдерживали продвижение противника, после чего, израсходовав практически все боеприпасы, отступили, потеряв 25 человек убитыми. Позднее в тот же день застава была отбита российскими войсками. По итогам этого боя 6 пограничников были удостоены высочайшей награды России – звания Героя Российской Федерации (четверо из них посмертно).
После развала СССР на таджикско-афганской границе продолжала оставаться группировка войск бывшего Краснознаменного Среднеазиатского пограничного КГБ СССР. В сентябре 1992 года на базе данной группировки была образована Группа Пограничных войск России в Республике Таджикистан. Российским пограничникам, которые в эти годы находились в Центральной Азии, пришлось нести службу в очень тяжелых условиях на фоне дестабилизации военно-политической ситуации в данном регионе. К тому же в 1992 году на территории Таджикистана вспыхнула самая настоящая гражданская война. В соседнем Афганистане после свержения режима Наджибуллы сохранялась не менее напряженная обстановка. Начиная с весны 1993 года, боевики таджикской оппозиции при поддержке моджахедов из Афганистана много раз пытались осуществить прорыв границы, но каждый раз на их пути оказывались российские пограничники.
В этом плане акция против российской 12-й погранзаставы «Сари гор» изначально планировалась и как акт возмездия боевиков за все предыдущие неудачи. Во время ведения боев на участке 12-й погранзаставы в эфире работало до 10 радиокорреспондентов. Тактика действий противника и анализ поступающих данных позволили установить, что главной целью данной вооруженной акции было уничтожение 12-й погранзаставы и захват плацдарма на участках 11-й и 12-й погранзастав для проведения в дальнейшем крупномасштабной наступательной операции на Кулябском направлении и реализации на практике планов «правительства Республики Таджикистан в изгнании». Своей целью данная операция предусматривала ускорение вывода российских военнослужащих с территории Таджикистана, что в ближайшей перспективе позволило бы осуществить государственный переворот, свергнув законное правительство республики.
В вооруженном нападении на 12-ю погранзаставу принимало участие около 14 групп моджахедов общей численностью до 200-250 человек. Впоследствии было установлено, что у них на вооружении находилось 2 миномета, 4 безоткатных орудия, 5-6 установок РС, до 30 РПГ и около 10-12 пулеметов. Непосредственное руководство нападавшими осуществлял Кори Хамидулло. Как потом выяснилось, среди нападавших был никому не известный на тот момент времени террорист Хаттаб. В момент нападения на заставе было 48 человек, в том числе 2 офицера, 2 сверхсрочника (сейчас бы их назвали контрактниками), а также 41 солдат и сержант срочной службы, трое них были бойцами 201-й мотострелковой дивизии – экипаж БМП, которая была придана заставе.
В 4 часа утра наряд пограничников, расположенный на юго-восточной окраине опорного пункта заставы, обнаружил моджахедов, которые карабкались по склонам, после этого личный состав заставы был поднят по команде «В ружье!». Поняв, что внезапного нападения на пограничников не получилось, нападавшие открыли по заставе огонь из всех видов оружия: безоткатных орудий, минометов, гранатометов, а также стрелкового оружия. Боевикам удалось вывести из строя станковый гранатомет СПГ-9, а также подбить БМП. Несколько пограничников были убиты и ранены, тяжелое ранение получил начальник 12-й погранзаставы старший лейтенант Михаил Майборода.
При этом пограничники на заставе продолжали упорно сопротивляться, отражая одну атаку противника за другой. Но силы сторон были слишком не равны. От сильного огня боевиков здание казармы и другие постройки на территории заставы загорелись. К утру пограничники уже имели серьезные потери. В бою погиб пулеметчик Сергей Борин. От меткого огня его пулемета погиб не один нападавший. Сергей Борин продолжал вести бой, будучи несколько раз раненным, лишь прямое попадании гранаты, которое буквально разорвало его на части, заставило его пулемет замолчать.
На другом фланге обороны точно также, будучи трижды раненым, до последнего вел бой пулеметчик Игорь Филькин. После ухода боевиков, на теле героя было обнаружено несколько десятков пулевых отверстий, также оно было серьезно обезображено близким разрывом гранаты. До конца сражался с бандитами и экипаж подбитой БМП. После того как в машине закончились боеприпасы, командир БМП, наводчик-оператор и механик-водитель отбивались от нападавших при помощи гранат. Погибли все они практически одновременно. Тяжело раненому сержанту Елизарову моджахеды в бессильной злобе, еще живому, отрезали голову…
Непрерывный бой на заставе продолжался более 11 часов. В это время помощь, которая вышла из пограничного отряда, из-за минирования маршрута и сильного огня боевиков не могла пробиться на помощь заставе. В итоге оставшиеся в живых 18 пограничников с боем пробились из окружения. Все они имели ранения или были контужены. Отход пограничников прикрывал сержант Евланов. Он покинул поле боя последним, но добраться до своих самостоятельно уже не мог. Осколок разорвавшегося рядом с ним снаряда пробил ему левое легкое.
Но боевики рано начали праздновать победу. Подошедшие к месту боя резервы под прикрытием бронетехники, артиллерии и поддержки с воздуха смогли выбить нападавших с территории Таджикистана. Когда территория 12-й погранзаставы была очищена от бандитов, перед пограничниками предстала страшная картина развернувшегося здесь боя. В окопах на склонах горы и на территории самой заставы были разбросаны тела ее защитников. На некоторых из них были обнаружены следы пыток.
Всего в этом бою с российской стороны погибли 25 человек: 22 пограничника и 3 военнослужащих 201-й мотострелковой дивизии. 18 пограничников во главе с лейтенантом Мерзликиным смогли прорваться навстречу шедшей им на помощь группе. Еще один раненый пограничник был найден на территории заставы, после ухода оттуда боевиков. Еще 4 бойца вышли к расположению заставы на следующий день, почти у всех у них не было или подходили к концу патроны.
Боевики в результате нападения потеряли до 70 человек. Часть трупов они успели забрать с собой, тела 35 человек были найдены на территории и вблизи погранзаставы. Помимо этого боевики оставили 5 автоматов, 1 пулемет, 2 РПГ, 20 реактивных снарядов и большое количество боеприпасов к стрелковому оружию. Прибывшими на место саперами на территории заставы было обнаружено и обезврежено 10 противопехотных мин.
После трагедии произошедшей на 12-й погранзаставе в отставку был отправлен командующий Пограничными войсками России генерал-полковник Владимир Шляхтин, а министру безопасности страны Виктору Баранникову был объявлен выговор за выявленные в его работе недостатки. После этого также существовали предположения, что отставка Баранникова, которая произошла 18 июля, также была связана с событиями на таджикско-афганской границе. В результате нападения боевиков сама застава практически полностью была разрушена. Впоследствии ее восстановили, но уже на другом месте, выше в горах на несколько километров ближе к комендатуре Йол. Приказом министра безопасности России за номером 413 от 1 ноября 1993 года 12-й погранзаставе Московского погранотряда было присвоено названием «имени 25 героев».
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента страны рядовому Сергею Борину (посмертно), рядовому Игорю Филькину (посмертно), сержанту Сергею Евланову, сержанту Владимиру Елизарову (посмертно), сержанту Сергею Сущенко (посмертно) и лейтенанту Андрею Мерзликину было присвоено звание Героя Российской Федерации. Еще 29 пограничников Московского пограничного отряда были награждены орденом «За личное мужество», а 17 бойцов удостоились медалей «За отвагу».
По материалам: http://publizist.ru/blogs/108383/19449/12
2 thoughts on “Подвиг 12-й погранзаставы на таджикско-афганской границе 13 июля 1993 года.”
13 июля 1993 года, вторник, утро. Мы, жители Таджикистана, вздрогнули от услышанной трагедии.Страшный бой на 12 заставе «Саригора» унёс 25 наших пограничников. Погибли россияне и таджики, обороняясь от душманов из Афгана. Я, Галия Халиуллова, тогда служила по контракту в Погранвойсках Таджикистана /СНГ/ в г. Кулябе, в/ч 2133 ГКНБ РТ, что в 6о км от границы. Я написала текст песни «Рано утром на восходе «, посвятила погранцам 12-ой заставы.Предлагаю певцам и композиторам создать песню для исполнения на встречах, концертах.Разрешается подправить с сохранением соавторства. В г. Димитровграде Ульяновской области ежегодно в августе проходит международный фестиваль «ОТ АФГАНА ДО ЧЕЧНИ». Было бы здорово, если бы кто вдохновился и с песней приехал в наш ДМ, где я и живу. У Союза ветеранов Афгана есть свой сайт, можно узнать все условия фестиваля. Мои тексты песен на темы ВОВ, Таджикистана, Афгана, Чечни, Сирии, Новороссии, казаков и лирики можно прочесть на сайте СТИХИ. РУ, послушать аудиозаписи песен на мои стихи в ВК и ОК. Я на Вайбере, Ватсапе. Телефон +?9279873418 /Халиуллова Галия Самигулловна, 63 года, Димитровград. Шлю часть текстов. Жду ответа.
Рано утром на восходе
К САРИГОРУ рано утром
Шел враг черною стеной.
На двенадцатой заставе
Был кровавый, смертный бой.
/Рано утром на восходе
«Духи» шли толпой, стеной.
На двенадцатой заставе
Шел нежданный смертный бой /.
Все пылало, смерть гуляла,
Нас не стало двадцать пять,
Но заставу моджахеды
Не смогли завоевать.
ПРИПЕВ:
Пуля — дура. Ищет смерти,
А героев бой найдет!
Кто за Родину, за правду, —
Тот назад не отойдет!
Россияне и таджики
Вместе стали здесь щитом!
Не прошли афганцы – «духи»,
Здесь содружество. Наш дом.
/Не прошли здесь моджахеды /.
Там, у Пянджа — все герои,
На границе кто стоял!
Обелиск стоит у камня,
Тем, кто честь не запятнал!
Пограничники-герои,
Свой рубеж смогли сберечь!
Обелиск стоит из камня
За их славу, за их честь!
На границе нет покоя,
Но заставы начеку.
Врага встретит днем и ночью
Наш наряд на берегу.
20.01.2006 год г. Куляб-Таджикистан-Россия. Галия Халиуллова. При нападении на 12 российскую заставу
13 июля 1993 г. погибло 25 рос. и тадж. пограничников Московского погранотряда в респ. Таджикистан.
Песня исполнялась певцом-таджиком под гитару в г. Куляб, что в 60 км от Афгана. Текст песни «Двенадцатая застава» читался в вузах и школах Куляба.
Рано утром на восходе
К САРИГОРУ рано утром
Шел враг черною стеной.
На двенадцатой заставе
Был кровавый, смертный бой.
/Рано утром на восходе
«Духи» шли толпой, стеной.
На двенадцатой заставе
Шел нежданный смертный бой /.
Все пылало, смерть гуляла,
Нас не стало двадцать пять,
Но заставу моджахеды
Не смогли завоевать.
ПРИПЕВ:
Пуля — дура. Ищет смерти,
А героев бой найдет!
Кто за Родину, за правду, —
Тот назад не отойдет!
Россияне и таджики
Вместе стали здесь щитом!
Не прошли афганцы – «духи»,
Здесь содружество. Наш дом.
/Не прошли здесь моджахеды /.
Там, у Пянджа — все герои,
На границе кто стоял!
Обелиск стоит у камня,
Тем, кто честь не запятнал!
Пограничники-герои,
Свой рубеж смогли сберечь!
Обелиск стоит из камня
За их славу, за их честь!
На границе нет покоя,
Но заставы начеку.
Врага встретит днем и ночью
Наш наряд на берегу.
20.01.2006 год г. Куляб-Таджикистан-Россия. Галия Халиуллова. При нападении на 12 российскую заставу
летом 1993 г. погибло 25 рос. и тадж. пограничников Московского погранотряда в респ. Таджикистан.
Песня исполнялась певцом-таджиком под гитару в г. Куляб, что в 60 км от Афгана.
ее. Текст песни «Двенадцатая застава» читался в вузах и школах Куляба.
ПАМЯТЬ НЕ УХОДИТ В ЗАПАС
(Посвящается»афганцам»СССР)
Память не уходит в запас,
Она болью в сердце живёт.
Родина призвала вдруг нас,
Защищать афганский народ.
Память не уходит в запас,
Чёрной бедой пробил нам час.
В стране чуждой воевать.
За чужое насмерть стоять.
Как забыть Кабул и Герат?
Мазори Шариф и Баграм?
Шурави-советский солдат.
За что умираешь ты там?
Летят «грузом двести» друзья,
В моих снах летят,всё летят.
Те бои забыть мне нельзя,
Я был там,советский солдат.
За что гибли,горе неся,
Семьям и невестам своим?
Забывать друзей мне нельзя,
В том что жив ,-обязан я им.
«Контингент»-так звали всех нас,
Десять лет ушли в никуда.
Память не уходит в запас
Всё живёт в сердцах та беда…
Дед прошёл с фашистом войну,
Я внук , пройден мною Афган.
А мой сын стоял за страну
Где рубеж,Пяндж,Таджикистан…
Память не уходит в запас,
Чёрной бедой пробил нам час,
В стране чуждой воевать,
За чужое насмерть стоять.
Куляб-Таджикистан. Галия Халиуллова.
2010 год .Стихи читались в вузе и в школах Куляба, и на встрече интернационалистов 15 февраля .
Далее тексты военных песен от Галины Халиулловой.Продолжение.
ПО АФГАНИСТАНУ ЧЕРЕЗ ГОРЫ
По Афганистану через горы,
Оставляя там горячий ад,
По военным тропам и дорогам
Выходил советский наш солдат.
Нет в живых друзей,что рядом были,
«Грузом двести» в небесах летят…
За чьи ошибки жизни положили?
С фотографии лишь на нас глядят???
/За чью ложь все головы сложили/.
ПРИПЕВ:
Приказ звучит:»Домой!Домой!»
Сердца стучат:»Домой!домой!»
На Родину,в свой край родной,
В Россию,в домик под Москвой…
/На берег свой за Пяндж-рекой…
В Советский наш СОЮЗ родной!…
В Россию с волжской синевой…
В Димитровград любимый мой…
В Кулябский край с Яхсу-рекой…
В мой Душанбе с Варзоб-рекой…/
В мой город Чехов,в край родной…/
У ТЕРМЕЗА по мосту колонной,
Где граница, наша сторона.
Ехал он на танке, закопчённый,
Счастьем,радостью душа полна!
/Наш КУЛЯБ встречал солдат- «афганцев»,
Первый вывод сыновей, отцов…
Принял полк своих таджикистанцев
С залпом за погибших там бойцов…/
Марш- бросок.Выходим из Афгана,
Берег наш .Встречает нас страна!
Техника грохочет,вьётся знамя,
Там,за нами ,-чуждая война.
Время объяснит,залечит раны,
Объяснит ,где правда, где вина.
Позади исламские душманы,
Перевал САЛАНГ.Смерть.Война…
12.04.2004 год,Куляб-Таджикистан.
Галия Халиуллова,россиянка.
Первый секретный вывод Советской армии, «афганцев» из ДРА был в октябре 1987году в г.Куляб.
Песня исполнялась таджиком-певцом в театре в 2011 году /.
ОПЯТЬ ВОЙНА, ОПЯТЬ КАВКАЗ
«О чём ,девушка, Господу молишься ?»-
Спросил я у неё, в храм идущую.
«Помолись за мою судьбу -долюшку,
Я военный. Жизнь-беды несущая «.
ПРИПЕВ:
Быстро жизнь к войне пути,
Пути находит…
Нет приятелей, друга нет.
И за мной беда всё что-то ходит,
Всё что-то ходит…
На войне я. А мне двадцать лет.
Опять горы. Кавказ. Жизнь жестокая,
Бьём друг друга без смысла. Зло страшное.
Родину защищаем вновь стойко мы.
Друг погиб.Пошёл в бой в рукопашную.
Вертолёт подбит. Весь груз- «двухсотые «,
Врагов в чёрном -чеченцев здесь скопище.
Гибнем день, ночь за что вдали ротами,
Двадцать первый век- жизнь вся -побоище.
Приняли «груз » тот горы Ичкерии,
Лежат письма , по травам раскиданы.
Для чего нам страна с изуверами ???
Мир исламский с жестокостью невиданной ???
Письма собраны.В части отправлены,
И мне есть письмо. От кого весточка ???
Сердце в двадцать лет войной отравлено,
Шлю с молитвой перед боем письмо встречное.
2010 год, Куляб-Таджикистан. Галия Халиуллова. Текст песни написан
по рассказу солдата ,прошедшего войну в Чечне.
ОПЯТЬ МЫ НА ЧУЖОЙ ВОЙНЕ
И вновь наш КОНТИНГЕНТ в чужой стране,
И вновь призваны помочь.МЫ НА ВОЙНЕ.
В атаках с неба-наш а в и а п о л к.
Защита СИРИИ-всеобщий долг.
/Защита СИРИИ-наш братский долг/.
ПРИПЕВ:
В воздухе-КОСМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА,
За рубежом воины РОССИИ.
Против террористов в бой идем,
Внизу -пыль пустыни,»вражьи точки»,
Самолеты»СУШКИ» днем и ночью,-
Варваров «ИГИЛ» бомбим и бьем.
ТУТ КАК «ВТОРОЙ АФГАН».И тот же враг.
Мир в СИРИИ там, где российский флаг!
Арабский мир .Полгода жизнь в боях,
Тяжел к Победе путь в песках ,горах…
Нам не забыть друзей, «двухсотый груз».
ДАМАСК,ЛАТАКИЮ,ХМЕЙМИМ,ТАРТУС…
За нами-перемирия путь вперед,
А мы назад !В Россию наш уход!
/Наш путь назад.На Родину полет/
ВАРИАНТ:
«Груз двести» не забыть.Война-зло ,смерть,
Героям-россиянам-слав а,честь!
Вдали-Латакия,Тарту,.Хмеймим…
Мы,не прощаясь ,в край родной летим!
Войска уходят, НО НЕ НАВСЕГДА.
В стране арабской-черная беда.
Российские солдаты-ЩИТ, ЗАСЛОН!
Пусть будет ДУХ наш воинский силен!
Приказ пришел! Дан к возвращенью старт!
Под крыльями-обратный путь. Назад!
Выходит КОНТИНГЕНТ .Летим домой!
Встречает РОДИНА. Свой дом родной!
17.03.2016год , Галия Халиуллова./Вывод контингента состоялся
15 февраля 2016года /как из Афгана15.02.1989г./ .
Посвящается российскому контингенту в Сирийско-
арабской республике и выводу ВКС в феврале 2016г.