Подвиг 12-й погранзаставы на таджикско-афганской границе 13 июля 1993 года.

Бой на 12-й пограничной заставе «Сари гор» Московского погранотряда Группы Пограничных войск РФ на территории Республики Таджикистан произошел во вторник 13 июля 1993 года. Во время попытки прорыва на территорию республики Таджикистан крупной группировки афганских и таджикских боевиков российские пограничники в течение 11 часов непрерывного боя сдерживали продвижение противника, после чего, израсходовав практически все боеприпасы, отступили, потеряв 25 человек убитыми. Позднее в тот же день застава была отбита российскими войсками. По итогам этого боя 6 пограничников были удостоены высочайшей награды России – звания Героя Российской Федерации (четверо из них посмертно).

После развала СССР на таджикско-афганской границе продолжала оставаться группировка войск бывшего Краснознаменного Среднеазиатского пограничного КГБ СССР. В сентябре 1992 года на базе данной группировки была образована Группа Пограничных войск России в Республике Таджикистан. Российским пограничникам, которые в эти годы находились в Центральной Азии, пришлось нести службу в очень тяжелых условиях на фоне дестабилизации военно-политической ситуации в данном регионе. К тому же в 1992 году на территории Таджикистана вспыхнула самая настоящая гражданская война. В соседнем Афганистане после свержения режима Наджибуллы сохранялась не менее напряженная обстановка. Начиная с весны 1993 года, боевики таджикской оппозиции при поддержке моджахедов из Афганистана много раз пытались осуществить прорыв границы, но каждый раз на их пути оказывались российские пограничники.

В этом плане акция против российской 12-й погранзаставы «Сари гор» изначально планировалась и как акт возмездия боевиков за все предыдущие неудачи. Во время ведения боев на участке 12-й погранзаставы в эфире работало до 10 радиокорреспондентов. Тактика действий противника и анализ поступающих данных позволили установить, что главной целью данной вооруженной акции было уничтожение 12-й погранзаставы и захват плацдарма на участках 11-й и 12-й погранзастав для проведения в дальнейшем крупномасштабной наступательной операции на Кулябском направлении и реализации на практике планов «правительства Республики Таджикистан в изгнании». Своей целью данная операция предусматривала ускорение вывода российских военнослужащих с территории Таджикистана, что в ближайшей перспективе позволило бы осуществить государственный переворот, свергнув законное правительство республики.

В вооруженном нападении на 12-ю погранзаставу принимало участие около 14 групп моджахедов общей численностью до 200-250 человек. Впоследствии было установлено, что у них на вооружении находилось 2 миномета, 4 безоткатных орудия, 5-6 установок РС, до 30 РПГ и около 10-12 пулеметов. Непосредственное руководство нападавшими осуществлял Кори Хамидулло. Как потом выяснилось, среди нападавших был никому не известный на тот момент времени террорист Хаттаб. В момент нападения на заставе было 48 человек, в том числе 2 офицера, 2 сверхсрочника (сейчас бы их назвали контрактниками), а также 41 солдат и сержант срочной службы, трое них были бойцами 201-й мотострелковой дивизии – экипаж БМП, которая была придана заставе.

В 4 часа утра наряд пограничников, расположенный на юго-восточной окраине опорного пункта заставы, обнаружил моджахедов, которые карабкались по склонам, после этого личный состав заставы был поднят по команде «В ружье!». Поняв, что внезапного нападения на пограничников не получилось, нападавшие открыли по заставе огонь из всех видов оружия: безоткатных орудий, минометов, гранатометов, а также стрелкового оружия. Боевикам удалось вывести из строя станковый гранатомет СПГ-9, а также подбить БМП. Несколько пограничников были убиты и ранены, тяжелое ранение получил начальник 12-й погранзаставы старший лейтенант Михаил Майборода.

При этом пограничники на заставе продолжали упорно сопротивляться, отражая одну атаку противника за другой. Но силы сторон были слишком не равны. От сильного огня боевиков здание казармы и другие постройки на территории заставы загорелись. К утру пограничники уже имели серьезные потери. В бою погиб пулеметчик Сергей Борин. От меткого огня его пулемета погиб не один нападавший. Сергей Борин продолжал вести бой, будучи несколько раз раненным, лишь прямое попадании гранаты, которое буквально разорвало его на части, заставило его пулемет замолчать.

На другом фланге обороны точно также, будучи трижды раненым, до последнего вел бой пулеметчик Игорь Филькин. После ухода боевиков, на теле героя было обнаружено несколько десятков пулевых отверстий, также оно было серьезно обезображено близким разрывом гранаты. До конца сражался с бандитами и экипаж подбитой БМП. После того как в машине закончились боеприпасы, командир БМП, наводчик-оператор и механик-водитель отбивались от нападавших при помощи гранат. Погибли все они практически одновременно. Тяжело раненому сержанту Елизарову моджахеды в бессильной злобе, еще живому, отрезали голову…

Непрерывный бой на заставе продолжался более 11 часов. В это время помощь, которая вышла из пограничного отряда, из-за минирования маршрута и сильного огня боевиков не могла пробиться на помощь заставе. В итоге оставшиеся в живых 18 пограничников с боем пробились из окружения. Все они имели ранения или были контужены. Отход пограничников прикрывал сержант Евланов. Он покинул поле боя последним, но добраться до своих самостоятельно уже не мог. Осколок разорвавшегося рядом с ним снаряда пробил ему левое легкое.

Но боевики рано начали праздновать победу. Подошедшие к месту боя резервы под прикрытием бронетехники, артиллерии и поддержки с воздуха смогли выбить нападавших с территории Таджикистана. Когда территория 12-й погранзаставы была очищена от бандитов, перед пограничниками предстала страшная картина развернувшегося здесь боя. В окопах на склонах горы и на территории самой заставы были разбросаны тела ее защитников. На некоторых из них были обнаружены следы пыток.

Всего в этом бою с российской стороны погибли 25 человек: 22 пограничника и 3 военнослужащих 201-й мотострелковой дивизии. 18 пограничников во главе с лейтенантом Мерзликиным смогли прорваться навстречу шедшей им на помощь группе. Еще один раненый пограничник был найден на территории заставы, после ухода оттуда боевиков. Еще 4 бойца вышли к расположению заставы на следующий день, почти у всех у них не было или подходили к концу патроны.

Боевики в результате нападения потеряли до 70 человек. Часть трупов они успели забрать с собой, тела 35 человек были найдены на территории и вблизи погранзаставы. Помимо этого боевики оставили 5 автоматов, 1 пулемет, 2 РПГ, 20 реактивных снарядов и большое количество боеприпасов к стрелковому оружию. Прибывшими на место саперами на территории заставы было обнаружено и обезврежено 10 противопехотных мин.

После трагедии произошедшей на 12-й погранзаставе в отставку был отправлен командующий Пограничными войсками России генерал-полковник Владимир Шляхтин, а министру безопасности страны Виктору Баранникову был объявлен выговор за выявленные в его работе недостатки. После этого также существовали предположения, что отставка Баранникова, которая произошла 18 июля, также была связана с событиями на таджикско-афганской границе. В результате нападения боевиков сама застава практически полностью была разрушена. Впоследствии ее восстановили, но уже на другом месте, выше в горах на несколько километров ближе к комендатуре Йол. Приказом министра безопасности России за номером 413 от 1 ноября 1993 года 12-й погранзаставе Московского погранотряда было присвоено названием «имени 25 героев».

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента страны рядовому Сергею Борину (посмертно), рядовому Игорю Филькину (посмертно), сержанту Сергею Евланову, сержанту Владимиру Елизарову (посмертно), сержанту Сергею Сущенко (посмертно) и лейтенанту Андрею Мерзликину было присвоено звание Героя Российской Федерации. Еще 29 пограничников Московского пограничного отряда были награждены орденом «За личное мужество», а 17 бойцов удостоились медалей «За отвагу».

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108383/19449/12