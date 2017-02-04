Подтвердился факт нахождения украинских военных на позициях вблизи Донецкой фильтровальной станции

Руководство Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) подтвердило факт нахождения украинских военнослужащих на позициях в непосредственной близости к Донецкой фильтровальной станции.

«Руководство СЦКК сегодня подтвердило факт нахождения украинских военнослужащих в блиндаже, который был размещен украинской стороной в конце января напротив ДФС, — сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР, передает ДАН.

— В укрепрайоне были выявлены шестеро украинских военнослужащих, которые даже не пытались скрыться».

Представитель командования подчеркнул, что нахождение боевиков ВСУ возле ДФС является очередным нарушением данных украинской стороной в марте 2016 года письменных гарантий о неразмещении украинских войск ближе чем в 1,5 км от ДФС, а также неприменении в этом районе какого-либо вооружения.

В оперативном командовании ДНР представили выдержку из документа, подписанного 15 марта 2016 года заместителем начальника штаба группы украинской стороны в СЦКК полковником Михайличенко.

«Информирую, что руководству СММ ОБСЕ доведены гарантии руководства АТО на территории Донецкой и Луганской областей о полном запрете использования какого-либо вооружения по Донецкой насосной фильтровальной станции и в радиусе полутора км от нее с 16 марта 2016 года, а также гарантии отсутствия подразделений ВС Украины вблизи ДФС», — цитируют в командовании ДНР документ, подписанный украинской стороной.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщали, что ВСУ переместили свои позиции в запрещенную Минскими договоренностями зону в районе Донецкой фильтровальной станции.

Отмечалось, что наблюдательный блокпост ВСУ расположен в двухстах метрах от ДФС при допустимой дальности в 1,5 км. Позднее территория фильтровальной станции несколько раз подвергалась обстрелам, зафиксированы повреждения административных зданий.

Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии фронта. Это, прежде всего, города Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые на данный момент оккупированы силовиками Украины. За время конфликта станция многократно оказывалась под обстрелами, в результате которых ее работа останавливалась.

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