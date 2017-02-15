Подружка Ди Каприо разделась для мужского глянца

24-летняя датская модель Нина Агдал, приковавшая к себе внимание многомиллионой армии фанатов голливудского актера Лернардо Ди Каприо, снялась в откровенной фотосессии для мартовской обложки одного из популярных мужских глянцевых журналов. На обложке вместе с ее снимком красуется заголовок: «Тайна из Дании».

Неженатому 43-летнему Леонардо давно советуют остепениться, однако до сих пор он ограничивался «отношениями без обязательств», причем его страсть к девушкам нордической внешности хорошо известна. Еще в 1990-х он встречался с датской моделью Хеленой Кристенсен, но под венец с ней так и не пошел.

С Агдал Ди Каприо начал встречаться в мае 2016 года, а до Леонардо она крутила роман с британским певцом Максом Джорджем, экс-солистом группы The Wanted.

Нина Агдал снимается без одежды не впервые, не так давно свою обложку ее нескромной фотографией украсило издание «Sports Illustrated Swimsuit».

Продолжающиеся почти год отношения Диа Каприо и Агдал не безоблачны: вездесущая пресса уличала актера в параллельной интрижке с моделью Пэйдж Уоткинс, но пока датской красотке удается удерживать ветреную знаменитость у своей отсутствующей на фотографиях юбки.