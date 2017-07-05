Как сладко после бурной ночи

Опустошёнными вздремнуть!..

Одежд истерзанные клочья

Нагую не скрывают грудь.

Сосочки, сморщившись устало,

Кивают благодарно мне,

И губ твоих изгиб чуть вялый

Таит улыбку в полусне.

Ты поразительна, подруга!

Твоих страстей девятый вал

То сводит мышцы до испуга,

То дарит чувственный накал!

Где прячется в столь хрупком теле

Испепеляющий вулкан?

Ловлюсь я вновь без сожаленья

В твой наркотический капкан!

Лежу, любовью утомлённый,

Ласкаю влажный твой живот…

Пусть мир, тобою сотворённый,

Во мне, единственном, живёт!

20. 06. 2008.

С тобою ночь, как ночь полярная… С тобою ночь, как ночь полярная —

Пол года длятся — хоть умри.

Ты что творишь со мной, коварная? —

Нет, не дожить мне до зари!

Твои фантазии постельные

Не знают меры и границ.

И муки сладкие, блаженные,

В тупик поставят сонм блудниц.

То в рай мучительный толкаешь,

То в ад блаженный позовешь.

Коль нет оргазмов — умираешь,

А кончив бурно, запоешь.

Ты называешь боль блаженством,

Я соглашаюсь и терплю.

Ты с чисто женским изуверством

Твердишь, пытая: «Я люблю».

Всё что творится между нами

Любовью вряд ли назовёшь.

Ты ангел с чёрными крылами,

А я ничтожный медный грош.

19. 02. 2017

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110383/19366/-