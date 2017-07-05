Подруга
Как сладко после бурной ночи
Опустошёнными вздремнуть!..
Одежд истерзанные клочья
Нагую не скрывают грудь.
Сосочки, сморщившись устало,
Кивают благодарно мне,
И губ твоих изгиб чуть вялый
Таит улыбку в полусне.
Ты поразительна, подруга!
Твоих страстей девятый вал
То сводит мышцы до испуга,
То дарит чувственный накал!
Где прячется в столь хрупком теле
Испепеляющий вулкан?
Ловлюсь я вновь без сожаленья
В твой наркотический капкан!
Лежу, любовью утомлённый,
Ласкаю влажный твой живот…
Пусть мир, тобою сотворённый,
Во мне, единственном, живёт!
20. 06. 2008.
С тобою ночь, как ночь полярная…
Пол года длятся — хоть умри.
Ты что творишь со мной, коварная? —
Нет, не дожить мне до зари!
Твои фантазии постельные
Не знают меры и границ.
И муки сладкие, блаженные,
В тупик поставят сонм блудниц.
То в рай мучительный толкаешь,
То в ад блаженный позовешь.
Коль нет оргазмов — умираешь,
А кончив бурно, запоешь.
Ты называешь боль блаженством,
Я соглашаюсь и терплю.
Ты с чисто женским изуверством
Твердишь, пытая: «Я люблю».
Всё что творится между нами
Любовью вряд ли назовёшь.
Ты ангел с чёрными крылами,
А я ничтожный медный грош.
19. 02. 2017
По материалам: http://publizist.ru/blogs/110383/19366/-