Подразделения ПВО, занятые на обороне Москвы, подняли по тревоге

В рамках внезапной проверки Воздушно-космических сил России, которая проходит по решению Владимира Путина, в Москве по тревоге подняли все подразделения противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщили в Минобороны, речь идет о частях, которые обороняют Москву и центральный промышленный район.

Подразделения приведены в высшую степень боеготовности. Личный состав дивизионов «С-300», «С-400» и «Панцирь-С» в рамках учений совершил марши на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы. Отработаны нормативы по преодолению участков зараженной местности, отражению нападения диверсантов. После прибытия в назначенные районы расчеты РЛС и ЗРС приступят к развертыванию техники.

«Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты», — отметили в российском военном ведомстве.

Как уже сообщало EADaily, внезапная проверка ВКС началась 7 февраля. Министр обороны Сергей Шойгу отметил необходимость уделить особое внимание состоянию боевого дежурства, развёртыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии.