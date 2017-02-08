Подразделения ПВО в Москве привели в высшую степень боеготовности

Подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил (ПВО ВКС), обороняющие Москву и центральный промышленный район, приведены в высшую степень боеготовности, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«В рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил воинские части и подразделения соединений ПВО, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшие степени боевой готовности. Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты», — говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении, личный состав дивизионов «С-300», «С-400» и «Панцирь-С» был поднят по тревоге и совершил марши на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для отправки в назначенные районы.

В ходе маршей расчеты отработали «нормативы по преодолению участков зараженной местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению труднопроходимых районов местности». После прибытия в назначенные районы подразделения приступят к развертыванию техники, контролю функционирования аппаратуры и заступят на боевое дежурство, добавили в Минобороны.

Внезапная проверка Воздушно-космических сил началась в российской армии по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, заявил ранее во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.