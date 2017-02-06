Подайте кто может: Украина просит военную технику у Азербайджана

«Военно-техническое сотрудничество всегда было одним из главных компонентов нашего сотрудничества. Сегодня уже мы обращаемся к Азербайджану за помощью в поставках некоторых видов военной техники», — заявил Александр Мищенко, напомнив, что в начале 90-х Украина осуществляла военную помощь, а теперь рассчитывает на ответный шаг.

«Скоро у нас состоится заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. В Баку приедет большая делегация. Глубокое сотрудничество в военно-технической сфере — это индикатор отношений», — лучится оптимизмом украинский посол.

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На Украине, похоже, уже не знают, у кого просить военную помощь. Намерения экс-президента США Барака Обамы заложить в госбюджете 350 миллионов долларов на военную поддержку Украины, вероятно, остались намерениями.

Этот неутешительный факт подтверждает американский политический обозреватель Джереми Питтерс. Комментируя недавний телефонный разговор Трампа и Порошенко, эксперт подчеркнул, что «Трамп осадил Порошенко, пытавшегося потребовать от коллеги ввести дополнительные санкции против Кремля».

«Это следует из одной фразы президента-миллиардера: «Мы сами будем решать, кто виновен, а кто — нет в конфликте в Донецкой и Луганской областях», — отметил Джереми Питтерс.

В результате украинские власти пошли по миру с протянутой рукой, в надежде найти страну, которая поможет им отразить мифическую «российскую агрессию».