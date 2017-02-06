Украина 

Под Тернополем повесился «АТОшник»

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Под Тернополем повесился «АТОшник» | Русская весна

Под Тернополем повесился военнослужащий ВСУ.

Он несколько раз был в зоне боевых действий на Донбассе и готовился к очередной поездке в зону «АТО», сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

«Надоело, больше не выдерживаю. Оставляю вам номер карты, чтобы было за что похоронить», — такие слова 5 февраля в последний раз услышал по телефону родной брат погибшего. После этого на звонки 50-летний мужчина отвечать перестал. Его наши повешенным на окраине села Посухов, на территории очистных сооружений. 

По информации правоохранителей, погибший в 2015 году был призван в ряды вооруженных сил по мобилизации. После возвращения в Тернопольскую область устроился в местную воинскую часть. 

Почему военнослужащий решил уйти из жизни, сейчас выясняют правоохранители. 

По данному факту открыли уголовное производство по статье 115 часть 1 УК.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486391664

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