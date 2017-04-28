Под Тернополем осквернили памятник жертвам Холокоста (ФОТО)

Утром 27 апреля на окраине села Петрыкив возле Тернополя неизвестные вандалы облили маслянистой жидкостью памятный знак жертвам Холокоста и венки возле него.

Председатель еврейской общины Тернопольщины Игорь Банзерук сообщил, что обратился по поводу инцидента в милицию, СБУ, а также инфомировал консула Израиля в Украине Геннадия Полищука и руководство Всеукраинской еврейской организации.

По его словам, за последние десять лет такие акты вандализма на могиле жертв Холокоста были совершены шесть раз. Злоумышленников ни разу не задержали.

Памятный знак жертвам Холокоста в Петрыкове установлен на месте, где во время Второй мировой войны шли массовые расстрелы евреев из местного гетто.

Читайте также: Лёд тронулся: власти Польши снесли памятник карателям УПА (ФОТО)