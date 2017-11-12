Под охраной русских «Тигров»: Сотни боевиков сложили оружие (ФОТО, ВИДЕО)

Российским Центром по примирению враждующих сторон проводится целенаправленная работа по выводу боевиков незаконных вооруженных формирований, желающих сложить оружие и воспользоваться объявленной амнистией.

Вчера из населенного пункта Тайха в провинции Алеппо в сопровождении военной полиции Вооруженных сил России в отделение партии БААС для проведения проверки комиссией по амнистии на причастность к военным преступлениям против мирных жителей были выведены 25 человек.

Вывод членов НВФ осуществлялся под охраной военной полиции Минобороны РФ.

За десять дней при содействии российского ЦПВС из данного населенного пункта выведены более 220 участников незаконных вооруженных формирований.

За последние месяцы тысячи боевиков сложили оружие при посредничестве российских военных.

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