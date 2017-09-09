Проишествия 

Под Нижневартовском пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

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На месте аварии. Фото Twitter.com/Pohgor

В Ханты-Мансийском автономном округе произошло столкновение пассажирского поезда и грузовика. По предварительным данным, с рельсов сошла вагонная тележка одного вагона.

Как передает ФАН, в результате ЧП пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Всех раненых госпитализируют в Нижневартовск. Известно, что пострадавшие получили травмы легкой и средней степени тяжести.

По данным МЧС, инцидент произошел на 17-м км автодороги Нижневартовск — Мегион. На переезде Михаевский грузовой автомобиль КАМАЗ столкнулся с железнодорожным поездом № 346 «Адлер — Нижневартовск».

На место происшествия выехали четыре единицы техники, задействовано 19 человек от подразделений МЧС. На месте работают оперативные службы. Причины аварии устанавливаются.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/09/09/pod-nizhnevartovskom-passazhirskiy-poezd-stolknulsya-s-gruzovikom

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