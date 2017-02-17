Под Горловкой вспыхнул бой: ВСУ атаковали окраины города
Украинские войска ведут огонь по окраинам Горловки.
Обстрел начался около 11.30, после чего вспыхнул бой, продолжающийся с разной интенсивностью по настоящее время.
В ходе боя кроме стрелкового оружия используются минометы и бронетехника.
Как ранее сообщала «Русская Весна», днем под огонь ВСУ попали насосные станции в центре Горловки.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487270948