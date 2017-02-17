Украина 

Под Донецком завязался бой, ВСУ ведут обстрел из тяжелой артиллерии

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Под Донецком завязался бой, ВСУ ведут обстрел из тяжелой артиллерии | Русская весна

Украинские войска сегодня вечером открыли огонь по северным пригородам Донецка.

Около 18.00 ВСУ с позиций в районе Авдеевки открыли огонь из минометов по поселку Спартак. В это же время с направления поселка Пески был обстрелян район «Вольво-центра» в Куйбышевском районе Донецка.

После этого вспыхнул бой.

Спустя несколько минут украинские оккупанты открыли огонь из тяжелой артиллерии по району Ясиноватского блокпоста.

«Ленинский. Хорошо гупает»,

«Гвардейка тоже слышит хорошо»,

«Калининский вибрирует и свет мигает»,

«Макеевка грохочет», — сообщают местные жители.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487345877

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