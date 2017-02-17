Под Донецком завязался бой, ВСУ ведут обстрел из тяжелой артиллерии

Украинские войска сегодня вечером открыли огонь по северным пригородам Донецка.

Около 18.00 ВСУ с позиций в районе Авдеевки открыли огонь из минометов по поселку Спартак. В это же время с направления поселка Пески был обстрелян район «Вольво-центра» в Куйбышевском районе Донецка.

После этого вспыхнул бой.

Спустя несколько минут украинские оккупанты открыли огонь из тяжелой артиллерии по району Ясиноватского блокпоста.

«Ленинский. Хорошо гупает», «Гвардейка тоже слышит хорошо», «Калининский вибрирует и свет мигает», «Макеевка грохочет», — сообщают местные жители.

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