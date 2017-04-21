Под Днепром памятник Неизвестному офицеру порезали на металл (ФОТО)
Вандалы порезали на части памятник Неизвестному офицеру вблизи села Кильчень Магдалиновского района Днепропетровской области.
Как сообщает главное управление Нацполиции области, мужчин задержали, когда они грузили конструкцию в автомобиль, чтобы вывезти и сдать на металлолом.
Наряду с ними работники полиции обнаружили три газовых баллона с системой для газовой резки, газовый ключ, саперную лопату и тросы. С помощью этих инструментов была демонтирована и разрезана на части бронзовая часть конструкции.
Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой). За содеянное злоумышленникам грозит штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев, ограничение свободы на срок до 3-х лет или лишение свободы на тот же срок.
Добавим, памятник Неизвестному офицеру является частью мемориального комплекса на «Братской могиле мирных жителей — жертв фашизма и неизвестному советскому воину».
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492724942