Украина 

Под Днепром памятник Неизвестному офицеру порезали на металл (ФОТО)

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Под Днепром памятник Неизвестному офицеру порезали на металл (ФОТО) | Русская весна

Вандалы порезали на части памятник Неизвестному офицеру вблизи села Кильчень Магдалиновского района Днепропетровской области.

Как сообщает главное управление Нацполиции области, мужчин задержали, когда они грузили конструкцию в автомобиль, чтобы вывезти и сдать на металлолом.

Наряду с ними работники полиции обнаружили три газовых баллона с системой для газовой резки, газовый ключ, саперную лопату и тросы. С помощью этих инструментов была демонтирована и разрезана на части бронзовая часть конструкции.

Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой). За содеянное злоумышленникам грозит штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев, ограничение свободы на срок до 3-х лет или лишение свободы на тот же срок.

Добавим, памятник Неизвестному офицеру является частью мемориального комплекса на «Братской могиле мирных жителей — жертв фашизма и неизвестному советскому воину».

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Под Днепром памятник Неизвестному офицеру порезали на металл (ФОТО) | Русская весна

Под Днепром памятник Неизвестному офицеру порезали на металл (ФОТО) | Русская весна

Под Днепром памятник Неизвестному офицеру порезали на металл (ФОТО) | Русская весна

Под Днепром памятник Неизвестному офицеру порезали на металл (ФОТО) | Русская весна

Под Днепром памятник Неизвестному офицеру порезали на металл (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1492724942

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