Под Дейр-эз-Зором сирийсккие военные уничтожили два отряда ДАИШ

К югу от города Дейр-эз-Зор около перекрестка в районе Ас-Сарда подразделения сирийской армии при поддержке бойцов народного ополчения почти полностью уничтожили два отряда группировки ДАИШ (запрещена в России). Об этом в субботу 11 февраля сообщает агентство SANA.

Кроме того, ВВС САР нанесли удары по позициям террористов ДАИШ в районе Аль-Макабер, а также в кварталах Аль-Хамидия и Аль-Матар Аль-Кадим, ликвидировав и ранив множество из них, также были разгромлены несколько единиц их техники, оснащенной крупнокалиберными пулеметами.

По словам корреспондента SANA, армейские подразделения нанесли усиленные удары по позициям и путям передвижения двух отрядов ДАИШ, один их которых пытался пересечь реку Евфрат в районе Аль-Хвека, другой — приблизиться к району комплекса зданий инженерного факультета сельскохозяйственного университета в районе Аль-Хусейния. Основное число террористов было ликвидировано и ранено.