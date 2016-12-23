Под Дебальцевым под обстрел ВСУ попали журналисты

Сегодня, 23 декабря, в населённом пункте Нижнее Лозовое под Дебальцевым журналисты, записывавшие интервью с мирными жителями, попали под артобстрел ВСУ. Журналистов удалось эвакуировать, они не пострадали. Об этом рассказали в штабе Народной милиции Луганской народной республики.

«Около 09:30 журналисты ANNA-News, ЛИЦ и News Front попали под обстрел в населённом пункте Нижнее Лозовое (под контролем ополченцев ЛНР)», — приводит РИА Новости слова представителя оборонного ведомства ЛНР. Журналисты записывали интервью с пострадавшей от обстрелов мирной жительницей. Обстрел начался из орудий калибра 152 миллиметра со стороны украинских силовиков.

Информация о жертвах и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Как сообщало EADaily, накануне украинские каратели обстреляли мирных жителей в окрестностях Ясиноватой (ДНР).