Почти 70 тысяч жителей ДНР поддержали обращение к Путину, Трампу и Меркель

Обращение в адрес мировых лидеров с призывом повлиять на Киев для прекращения геноцида в Донбассе поддержали свыше 68 тысяч жителей Донецкой Народной Республики.

Об этом сегодня заявили в пресс-службе Народного Совета ДНР.

«По состоянию на 15:00 11 февраля собрано 68 073 подписи», — говорится в сообщении.

Напомним, что 31 января председатели Народных Советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко обнародовали совместное обращение к президенту РФ Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу и канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой повлиять на украинское руководство и остановить геноцид в Донбассе.

В этот же день в стране начался сбор подписей в поддержку документа. По окончании кампании обращение с подписями передадут спецпредставителю ОБСЕ в Контактной группе Мартину Сайдику, после чего лидерам Запада и РФ.

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