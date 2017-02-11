Россия 

Почти 70 тысяч жителей ДНР поддержали обращение к Путину, Трампу и Меркель

0 коментариев
Почти 70 тысяч жителей ДНР поддержали обращение к Путину, Трампу и Меркель | Русская весна

Обращение в адрес мировых лидеров с призывом повлиять на Киев для прекращения геноцида в Донбассе поддержали свыше 68 тысяч жителей Донецкой Народной Республики.

Об этом сегодня заявили в пресс-службе Народного Совета ДНР.

«По состоянию на 15:00 11 февраля собрано 68 073 подписи», — говорится в сообщении.

Напомним, что 31 января председатели Народных Советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко обнародовали совместное обращение к президенту РФ Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу и канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой повлиять на украинское руководство и остановить геноцид в Донбассе.

В этот же день в стране начался сбор подписей в поддержку документа. По окончании кампании обращение с подписями передадут спецпредставителю ОБСЕ в Контактной группе Мартину Сайдику, после чего лидерам Запада и РФ.

Читайте также: Зрада: Блокадой Донбасса мы увеличим вооруженные силы ДНР и ЛНР на 600 тыс. бойцов, — украинский министр (ВИДЕО)

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486830424

Другие новости:

qeo9k1_1484049609

Шойгу: Говоря о «нулевом» вкладе в борьбу с ИГИЛ, глава Пентагона перепутал страну

0
ivg7ju_1480933442

Десница карающая. Фельдшер скорой — о мажорах и высшей силе

0
fui9lj_1458156602

Черная полоса не бывает взлетной

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *