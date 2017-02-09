Почти 6 тысяч крымчан остаются без энергоснабжения из-за непогоды

Энергетики Крыма восстанавливают энергоснабжение, прерванное накануне из-за непогоды. По сообщению «Крымэнерго», на 9.00 мск 9 февраля восстанавливается энергоснабжение 19 высоковольтных линий (шесть — частично), 26 населенных пунктов (15 из них остаются без энергоснабжения частично).

По данным регионального управления МЧС, на 9.00 мск 9 февраля обесточенными остаются 21 населенный пункт, 16 из них — частично. Всего отключены 5770 абонентов. Ремонтные работы продолжаются до полного восстановления энергоснабжения всех потребителей.

С вечера 8 февраля энергетики оперативно подключили 11 высоковольтных линий 6−10 кВ, 33 населенных пункта, однако непогода стала причиной возникновения новых повреждений и обесточения еще 16 населенных пунктов.

«Вследствие сохранения штормовой погоды возможно возникновение новых повреждений линий электропередачи», — предупреждает «Крымэнерго».

Напомним, что накануне около 9 тыс. человек в 49 населенных пунктах Крыма остались без энергоснабжения из-за сильного ветра. До этого сообщалось о 27 населенных пунктах, где из-за непогоды было нарушено энергоснабжение. Сроки восстановления энергоснабжения в региональном главке МЧС и компании «Крымэнерго» не сообщают.

В Крыму действует штормовое предупреждение, дует сильный ветер с порывами до 20−25 метров в секунду. По прогнозу синоптиков, такая погода сохранится на полуострове до утра 10 февраля.