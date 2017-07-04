Почти 20 детей отравились в палаточном лагере в Подмосковье
Массовое отравление произошло в палаточном лагере «Геосфера» в Подмосковье. По данным Минобороны, отравились 17 детей, основной причиной инцидента называют употребление еды, привезенной из дома.
К медикам обратились 17 человек с признаками пищевого отравления, передает «Интерфакс». Девять детей были госпитализированы «для проведения углубленного медицинского обследования». Сейчас их состояние характеризуется легкой степенью недомогания без признаков инфекции. Остальные дети вернулись в лагерь.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/04/pochti-20-detey-otravilis-v-palatochnom-lagere-v-podmoskove