Почти 20 детей отравились в палаточном лагере в Подмосковье

Массовое отравление произошло в палаточном лагере «Геосфера» в Подмосковье. По данным Минобороны, отравились 17 детей, основной причиной инцидента называют употребление еды, привезенной из дома.

К медикам обратились 17 человек с признаками пищевого отравления, передает «Интерфакс». Девять детей были госпитализированы «для проведения углубленного медицинского обследования». Сейчас их состояние характеризуется легкой степенью недомогания без признаков инфекции. Остальные дети вернулись в лагерь.