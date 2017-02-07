Почти 100 тысяч украинцев попросились жить в Польше

В 2016 году вид на жительство в Польше попросили 95,5 тысяч украинцев.

Это составляет 68% от общего числа обращений, пишет Польское радио со ссылкой на Управление по делам иностранцев в Варшаве.

Всего в 2016 году вид на жительство в Польше попросили 152 тысячи иностранцев, что на 30% больше, чем в 2015 году. Кроме граждан Украины, больше всего заявлений подали белорусы (4,8 тысяч), китайцы (4,7 тысяч), индусы (4,1 тысяч) и вьетнамцы (4 тысячи).

«Большая часть дел — 90% — касались выдачи видов на жительство, позволяющего находиться в Польше до трех лет. В свою очередь, разрешение на постоянное проживание в Польше попросили 8% иностранцев. В 87% случаях рассмотрение дел завершилось выдачей вида на жительство, а 9% иностранцев получили отрицательное решение, рассмотрение 4% дел было остановлено», — пишет издание.

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Также в Польше зарегистрировались 10 тысяч граждан государств ЕС. Чаще всего это были граждане Германии (2,4 тыс.), Болгарии (0,8 тыс.), Румынии и Великобритании (по 0,7 тыс.).