Почему я, типичный ватник, слушаю «Эхо Москвы»

Меня спрашивают – почему я слушаю именно креативное «Эхо Москвы», а не какое-нибудь «патриотическое» радио. Ведь, казалось бы, эфир «Эха» прямо-таки кишит нашими врагами, как «унутренними», так и «унешними».

Отвечаю.

1. Начнём с того, что редакция «Эха Москвы» банально профессиональнее других жалких радиостанций. Часто я переключаюсь на «Эхо» просто от того, что слушать другие кнопки мне решительно скучно, ибо там говорят плохим языком о малоинтересных вещах.

У нас вообще складывается привычно-парадоксальная для испорченных рынков ситуация. С одной стороны, средний уровень радиожурналистики крайне низок, куда ни ткни, везде вопиющий непрофессионализм. С другой, безработных журналистов – море, и они годами жалуются, что не могут устроиться на нормальную работу.

На «Эхе» то ли зарплаты выше, то ли они каким-то другим способом умудряются находить себе кадры уровнем значительно выше среднероссийского.

2. Пророссийских станций как таковых в эфире Петербурга пока что не наблюдается. На некоторых государственных частотах беда полнейшая – душа у редакторов там чёрная, как активированный уголь, который жулики впаривают несчастным пенсионерам по 100 тысяч рублей за один курс шарлатанского препарата.

В других местах вроде бы и декларируют прогосударственную позицию, но делают это столь грубо и топорно, что регулярно возникает сомнение – а точно ли вот этот приглашённый господин за нас? И если он всё же за нас, нужен ли нам вот такой беснующийся соратник в наших рядах?

3. У большинства людей есть нехорошая привычка находиться в зоне комфорта. Они слушают тех, с кем согласны, и не слушают тех, с кем не согласны. Это, конечно же, резко замедляет процесс обучения новому.

Есть очень хорошая история про восточного мастера, к которому пришёл новый ученик. Мастер что-то рассказал ученику, на что ученик начал возражать мастеру. Тогда мастер дал ученику чайник и полную чашку воды:

– Налей сюда ещё чашку чая, но воду не выливай.

– Но я не могу, учитель! Чашка полна, чай будет просто переливаться через край!

– Отож, – глубокомысленно заметил учитель.

Если мы не будем знать точку зрения тех, кто с нами не согласен, мы не будем знать и своей точки зрения.

4. Стоит заметить, что на «Эхе» кроме привычных стонов о необходимости свержения «режима» поднимают и много реальных проблем. Комментируют эти проблемы, конечно, крайне предвзято, в духе «чего ещё ждать от этой безнадёжной страны», но сами проблемы поднимаются очень верно.

Сейчас в Петербурге продолжаются попытки застроить жилыми домами окрестности Пулковской обсерватории. Это нанесёт существенный удар по астрономии – свет от жилых домов будет мешать телескопам видеть звёзды.

При этом «патриотические» радиостанции проблему игнорируют, а вот на «Эхе» про неё говорят регулярно. Это им плюс.

5. Враги России вовсе не являются теми карикатурными тупицами, каковых мы привыкли видеть в агитационных видеороликах. Фриков, конечно же, среди представителей противного лагеря хватает, однако хватает там и умных людей – причём как умных врагов, так и умных заблуждающихся.

Причина тому проста. За десятилетия ведения информационной войны враги России выработали стройную и полную идеологию, при помощи которой они надёжно контролируют мозги своих добровольных помощников. На каждый наш факт у врагов заготовлен более или менее иезуитский ответ.

Нужно чётко представлять вражескую тактику, чтобы быть убедительным в дискуссии.

6. Предупреждён – значит, вооружён. На «Эхе» часто обсуждают самую свежатину – те вбросы (и правдивые истории), которыми оппозиционеры будут щеголять в ближайшие дни.

Когда я слушаю радостное смакование очередного вброса по радио, у меня есть время обдумать ситуацию: действительно ли у нас есть эта проблема, где участники передачи правы, а где они заблуждаются, стоит ли им возражать, и если да, то какими словами.

По сути нам сейчас предоставлена уникальная возможность получать бесценные разведданные из первых рук, от самого нашего противника. Грешно этой возможностью не пользоваться.

7. Одно из важнейших качеств справедливого человека – терпимость к чужому мнению. Если эта терпимость отсутствует, то человек продолжает (ошибочно) считать себя порядочным, а сам при этом становится пристрастным самодуром из анекдотов.

Терпимость к чужому мнению тренируется довольно простым путём – путём выслушивания чужого мнения и размышлений над ним не с позиции «как бы ущучить этого подлеца», а с позиции «верны ли рассуждения этого джентльмена».

При этом выслушивать чужие мнения в реальной дискуссии обычно не получается. Общий уровень ведения дискуссий в Рунете крайне низок, и через несколько реплик любой спор почти неизбежно скатывается к оскорблениям. На радио же можно спокойно выслушать мнение людей, которых ты считаешь врагами, и попытаться трезво разобрать, в чём они правы, а в чём нет.

8. От выслушивания людей, с которыми я в корне не согласен, у меня в голове закручивается некая пружина, заставляющая меня позже изложить свои соображения в письменном виде.

С «патриотическими» радиостанциями, такого не бывает. Даже если меня и раздражают там какие-то передачи, раздражение это бесплодно: после переключения кнопки от него не остаётся никаких достойных публичного обсуждения следов.

Фриц Морген

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108984/17190/-