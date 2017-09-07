Почему Украина менее привлекательна для инвесторов, чем Габон и Гвинея-Бисау

Украинские СМИ 6 сентября растиражировали сенсационную новость о том, что Украина заняла первую строчку в рейтинге стран, наиболее привлекательных для инвестиций в регионе EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки).

Глава Украинского Минфина Александр Данилюк на своей странице в Facebook заявил, что это результат структурных реформ, которые проводит украинское правительство.

«В этом глобальном мире мы постоянно конкурируем за капитал, технологии и знания. Поэтому приход иностранных инвесторов является важным для развития нашей экономики. Работаем дальше, чтобы улучшать условия для бизнеса, упрощать процедуры и обеспечивать стабильность и предсказуемость для украинских и иностранных инвесторов», — написал он, комментируя результаты опроса.

В частности, согласно проведенному изданием Institutional Investor исследованию, 32% опрошенных инвесторов рассматривают Украину как приоритетную страну для поездки с целью изучения потенциальных инвестиционных сделок, 26% инвесторов намерены в первую очередь посетить Румынию, 25% — Нигерию, 24% — Кению.

Сенсационной эту новость можно назвать хотя бы по той причине, что всего двумя днями ранее украинский Госстат сообщил о почти двукратном сокращении объема иностранных капитальных инвестиций в Украину за первое полугодие 2017-го по сравнению с январем—июнем прошлого года.

Ukraina.ru разбиралась в этих «разнонаправленных тенденциях» с помощью экономического эксперта, президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко. Он сразу заявил нашему изданию, что в действительности значимость рейтинга Institutional Investor стремится к нулю.

— Сделали опрос среди тех, кто пишет в это издание. Задали вопрос: если бы вы собирались инвестировать деньги, в какие из развивающихся стран вы бы поехали с целью изучения ситуации. Некоторые из участников опроса назвали Украину. Серьезно относиться к результатам этого опроса не стоит, поскольку опрашивались люди, которые никогда ничего никуда не инвестировали. И они могли назвать Украину потому, что другие страны плохо знают. А выдано это было как большое событие — в общем, все как всегда.

— Что собой представляет структура иностранных инвестиций в Украину на текущий момент?

— Вот официальные данные за 7 месяцев: прямых зарубежных инвестиций поступило в Украину всего $1,4 млрд. Это всех-всех-всех. Для Украины это ужасно мало. Ну, а портфельных инвестиций — $200 млн. Их даже считать бессмысленно.

И эта ситуация отражает тот факт, что на сегодняшний момент Украине нечего предложить инвесторам. А они хотят понимать, почему сюда инвестировать более выгодно, чем в какую-либо другую.

Если вы предлагаете какой-то интересный объект, то инвесторы приходят. У нас есть даже инвесторы, которые активно инвестируют в Габон, Гвинею-Бисау, Сьерра-Леоне — потому что там есть различные интересные объекты. В одних случаях это бриллианты, в других случаях — нефть.

А Украине нечего предложить, потому что все эти разговоры о мифических заводах, которые у нас есть, несерьезны. Если было бы что-то интересное, думаю, инвесторы были бы. Но так как Украине предложить физически просто нечего, то их и нет.

— Совсем недавно среди стран, инвестировавших деньги в Украину, лидировала Россия, но в этом году в лидеры выбились Кипр и Голландия, 25,6% и 16,3% соответственно, вытеснив Россию на третье место (11,6%). Почему так происходит?

— Если брать 2015–2016 годы, то да, действительно, большая часть инвестиций пришла с России. Если посмотрим 2016 год, то фактически в украинские банки с российским капиталом было в общей сложности инвестировано $2,5 млрд. Это почти 72% всех зарубежных инвестиций, которые за 2016 год поступили в Украину.

Иностранных инвестиций в 2016-м было не так много, всего около $3 млрд, потому и такая большая доля российских. В этом году уже такого притока российского капитала нет. Все смотрят, все рассказывают, но никто ничего не делает. Немного Голландия инвестировала, а в остальном это офшоры.

— Многие критикуют соглашения экс-главы Минфина Натальи Яресько, которая договорилась с держателями украинских долгов о списании $3,6 млрд в обмен на существенные выплаты после 2021 года в случае ежегодного роста ВВП страны свыше 3%. Но разве благодаря этим соглашениям не получается, что иностранным инвесторам, держателям этих ценных бумаг, выпущенных Украиной в рамках реструктуризации долга, выгодно инвестировать в украинскую экономику, «разогнать» ее за счет низкой стартовой базы до нужных параметров и потом, что называется, «снимать сливки», забирая 40% прироста ВВП свыше 4%?

— Украине это не грозит. Там помимо роста ВВП на 3 и более процентов есть оговорка, что ВВП Украины превысит $100 млрд. Нам это не грозит еще очень долго.

На сегодняшний момент эти ценные бумаги есть, они существуют, но вкладывать что-то в экономику их держатели не будут, поскольку это совершенно разный бизнес. Кто покупает бонды, не инвестирует в реальный бизнес. Так что здесь такого понятия как «им выгодно» быть не может.

— Получается, Украина осталась вообще практически без инвестиций?

— Смотрите, есть Госстат, он считает капитальные инвестиции, есть платежный баланс, в котором отражены зарубежные инвестиции.

Если брать на сегодняшний момент инвестиции внутри Украины, не зарубежные, то, в принципе, капитальные инвестиции действительно растут. Это в первую очередь инвестиции в ремонт, строительство.

В последнее время действительно активно инвестируют в аграрный бизнес, элеваторы строят, это факт. Инвестиции идут и в украинские порты, но это все не иностранные инвестиции.

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Василий Темный, обозреватель Ukraina.ru