ПОЧЕМУ УБИЛИ ПОЭТА ПУШКИНА

«У нас некрофильское государство, оно любит мёртвых больше, чем живых», — сказал недавно Константин Райкин в ходе выступления в петербургской филармонии. Режиссёр считает, что выдающихся поэтов России «вытравливали» до тех пор, пока они не умирали. — «Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем».

Почему же убили Александра Сергеевича Пушкина?

В этот день 180 лет назад 10 февраля 1837 года закатилось «солнце русской поэзии» – от полученных на роковой дуэли ран умер Александр Сергеевич Пушкин.

В прошлом году 10 февраля я пришёл в музей на набережной Мойки, 12 (последнюю квартиру поэта) с целью выяснить, что же такое трагическая гибель Пушкина: семейная драма с банальным любовным треугольником или заговор против поэта и России?

Свою версию убийства поэта я изложил в статье «ЗАГОВОР ПРОТИВ ПУШКИНА».

Пушкиноведы скептически отнеслись к моей версии. Однако никто из них не смог документально опровергнуть приведённые мною факты. А факты – упрямая вещь!

Пушкиноведы просто не в силах переписать историю, опубликованную в школьных учебниках, и взглянуть на убийство поэта как тщательно спланированный против него заговор.

В общественном сознании до сих пор присутствуют три основных версии трагической гибели Пушкина. Одни говорят, что это был царский заговор с целью устранить вольнодумца-поэта. Другие полагают, что был заговор недругов знаменитого стихотворца, ловеласа и дуэлянта – заговор против России. Третьи убеждены, что никакого заговора не было, а была семейная драма с банальным любовным треугольником.

Кто-то полагает, что Пушкин сам искал смерти, своей или чужой, чтобы выйти из жизненного и творческого тупика.

Или правы те, кто говорит: «Пушкин – гений! Ишь, какую смерть себе сочинил»?

Каждый раз, когда хочу написать о выдающемся человеке, у меня нет мысли опорочить светлый образ, есть лишь желание докопаться до истины. Однако в процессе «копания» обнаруживаются такие факты, которые превращают исследование в полудетективную историю (а иногда и детективную).

Признаться, страшно становится от тайн, которые всплывают при расследовании дела великого человека.

Об Александре Сергеевиче Пушкине написано огромное количество книг – наверное, в несколько раз больше того, что написал сам поэт. И я не претендую на открытие. Однако, до сих пор есть несколько спорных моментов, которые не позволяют однозначно ответить на вопрос, что же породило злосчастную дуэль и смерть Пушкина.

В юности мне казалось, что о дуэли и смерти Пушкина известно всё. Но сейчас я понимаю – мы в плену мифа, созданного пушкинистами о великом поэте. И этот миф старательно «подкармливается» властями, сделавшими из Пушкина «наше всё».

Пушкинисты просто не способны честно взглянуть на факты, которые не вписываются в их миф о Пушкине, особенно, если этот «миф» опубликован в докторской монографии.

В отличие от пушкинистов, мой взгляд не ограничен шорами положения, а потому я буду излагать только факты, позволяя читателям самим делать выводы.

Несмотря на огромное количество публикаций, до сих пор существует тайна гибели Пушкина. Проблема в том, что многие документы до сих пор не опубликованы. Письма Натальи Николаевны к мужу до сих пор не найдены. Как и её переписка с Геккерном. Поэтому делать окончательные выводы невозможно.

Неразгаданной тайной остаются три главных вопроса:

1 Кто автор знаменитого пасквиля о включении поэта в состав ордена рогоносцев?

2 Изменяла ли мужу Наталья Николаевна с Дантесом?

3 Почему секундант Пушкина Данзас не выполнил всех условий дуэли?

Я не хочу идеализировать Пушкина, хотя у нас принято из классиков делать святых. Пушкин не был святым, он, как и все, был грешный человек.

Флобер писал: «Нельзя касаться идолов, их позолота остаётся на пальцах».

В юности я спорил с тем, что «гений и злодейство – две вещи несовместные». Позже, по личному опыту понял, что Пушкин прав.

Хотя поэтом и писателем я себя не считаю, мною написано 1147 вирш.

Как криминолог я предлагаю по-новому взглянуть на известные факты жизни и смерти Александра Сергеевича Пушкина; хочу разобраться в причинах преступления (коим была дуэль согласно военному артикулу Петра I 1715 года).

Кому же была выгодна смерть поэта?

Древние римляне говорили: ищи того, кому это выгодно.

Когда я учился в школе, нам рассказывали о заговоре против Пушкина при прямом участии Николая I и Бенкендорфа. К.К.Данзас вспоминал, что «на стороне барона Гекерена и Дантеса был, между прочим, и покойный граф Бенкендорф, не любивший Пушкина».

Чем же мешал поэт Пушкин?

«В России нет закона. Есть столб, а на столбе – корона», – писал поэт.

Можно сказать, что Пушкин для России был пророком. «Талант есть власть», – утверждал стихотворец.

Император Николай I видел в Пушкине опасного «вождя вольнодумцев». В связи с чем после смерти поэта были ограничены народные выступления.

«Пушкина жаль как литератора, но человек он был дурной», – соглашался император.

Поскольку отец Пушкина и его дядя, да и сам Александр Сергеевич были членами масонской ложи, существует версия, будто бы гениальный поэт стал жертвой заговора масонов.

Скажут: Кофырину везде мерещится заговор.

Действительно, существует «теория заговора». Ещё несколько лет назад над ней смеялись. Теперь же повсеместно говорят о «заговоре против России».

Автор и режиссёр фильма о Пушкине «Последняя дуэль» Наталья Бондарчук призналась: в фильме «я посмела сказать, что Пушкин был убит не случайно, был заговор против Пушкина».

«Это заговор не только против Пушкина, это заговор против всей России», – говорит в фильме Вяземский жандарму Дубельту.

«Дантес в этой игре только чёрная пешка, – объясняет логику заговора один из героев фильма. – А дальше – истребление лучших российских умов, политическая измена, и как результат – иностранная интервенция».

…

ПОЛНОСТЬЮ мою статью ПОЧЕМУ УБИЛИ ПУШКИНА со всеми видеороликами можно прочитать в моём дневнике по ссылке

http://www.liveinternet.ru/users/1287574/post408309037/

С уважением, Николай Кофырин – Новая Русская Литература – http://www.nikolaykofyrin.ru

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107652/17136/-