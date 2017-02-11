Почему у НАТО нет шансов против России

НАТО и США неизменно реагируют на рост «российской агрессии» в Прибалтике, наращивая своё военное присутствие в регионе, но это происходит слишком медленно, утверждает Business Insider.

В случае конфликта продвинутые российские С-400 впервые с окончания Второй мировой оставят Вашингтон без преимущества в воздухе.

Поэтому Америке уже сейчас следовало бы пересмотреть свою стратегию в Европе, полагает издание.

Россия снова активизирует свои войска, проводя «внезапную проверку» ВКС для подготовки к «военному времени». По мнению Business Insider, подобные учения часто происходят «на границе с НАТО без предупреждения и с угрожающими нотами».

Уже на протяжении определённого времени преимущество в плане количества вооружённых сил, их готовности и мобильности в Прибалтике остаётся за Москвой.

Как напоминает издание, «в 2014 году российский президент Владимир Путин заявил, что мог бы захватить Киев в течение двух недель». В 2015 году чешский генерал отметил, что Москва могла бы взять Балтийские страны за два дня.

Конечно, США и НАТО неизменно реагируют на рост «российской агрессии» в регионе: недавно они разместили 80 танков в Польше, но это происходит слишком медленно.

По данным военного аналитика Майкла Джонсона, на 80 танков НАТО приходится 480 российских. И даже если бы США задействовали свою авианосную ударную группу, Москве было бы достаточно мобилизовать треть своих воздушных сил, чтобы незамедлительно дать бой.

В то же время около двух третей американских палубных истребителей F/A-18 Hornet не могут летать из-за сокращений бюджета, которые привели к техническим проблемам. Подобные неприятности коснулись и самолётов морской пехоты.

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И даже при всех трудностях с американской авиацией наибольшей проблемой остаются современные российские зенитно-ракетные комплексы, утверждает Business Insider.

Как заявил в октябре эксперт по российским и американским вооружениям Игорь Сутягин из Королевского объединённого института оборонных исследований, даже самые лучшие, самые «невидимые» истребители США и самые умелые пилоты должны «гениально» себя проявить, чтобы обойти ЗРК С-400.

ВВС Америки и НАТО будет трудно справиться с такой противоракетной обороной — она оставит очень мало самолётов для поддержки войск с воздуха.

По сути, в случае конфликта американским войскам «впервые с конца Второй мировой войны предстоит сражаться без превосходства в небе». Да и пока подкрепления союзников прибудут в Прибалтику из США и доберутся до границы, на что может уйти до шести месяцев, российские силы уже займут свои позиции.

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Президент США Дональд Трамп называл альянс «устаревшим», однако сегодня поведение России доказывает, что НАТО актуально как никогда со времён окончания холодной войны. Как и его предшественник Барак Обама, Трамп призывает всех союзников вносить свой вклад в оборону, но США по-прежнему должны вести за собой, уверяет издание.

«Сегодня в Нью-Йорке больше полицейских, чем американских солдат в Европе», — комментирует Майкл Джонсон, призывая США действовать активнее.