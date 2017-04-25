Почему у нас все дорожает – от бензина до еды? 300 процентов прибыли в торговле – это отъем, грабеж!

Вот мы и догнали и даже перегнали Америку по цене на бензин, о чем с язвительной радостью сообщили наши и не наши новостные агентства. Российские ритейлеры, эти акулы розничной торговли, тут же заявили, что удорожание бензина неизбежно приведет к повышению цен на прилавках.

Но с этим вроде очевидным следствием стило бы разобраться.

Во-первых, в нашей рознице норма прибыли – 200-300 процентов. И это со всеми издержками – а если брать только разницу меж закупочной и продажной ценой, прибыль иных торговцев будет и все 500 процентов, и даже еще выше.

Во-вторых, цена на бензин в образовании себестоимости многих продуктов составляет не более 1-2 процентов от оплаты труда. И это не только у нас, так во всем мире. Именно поэтому бизнес стремится не туда, где сырье дешевле, а туда, где ниже оплата труда. Впрочем Россия – исключение из этого правила, поскольку при невероятно низких зарплатах у нас невероятно высок налог на крышевание или «коррупционный налог».

В итоге же неправильного понимания ценообразования все ратуют за снижение цен на бензин и за повышение зарплаты. Но давайте посчитаем. Если зарплата на один процент повысится, а цена на бензин на один процент понизится, что будет с себестоимостью продукта? Она вырастет значительно. Поскольку один процент от рубля, уходящего на бензин – 1 копейка. А один процент от оплаты труда, доля которого в себестоимости в сто раз выше – это уже целый рубль. То есть, грубо говоря, товар на копейку подешевеет, на рубль подорожает.

Однако главная беда с нашими ритейлерами даже не в том, что они повышают цену на товар, исходя из повышения его себестоимости. У них там, как уже сказано, буфер в 200-300 процентов прибыли. Беда в том, что они повышают цену не от себестоимости, а от любого информационного повода. То есть что бы ни произошло, хоть рубль дорожает, хоть дешевеет – цена в рознице растет.

Та же песня и с бензином: дешевеет нефть или дорожает, ценник на наших бензоколонках прет только вверх – в отличие от «загнивающего Запада», где цены колеблются в зависимости от реальной конъюнктуры. И рост цены на бензин – это у нас не финансовый, а чисто информационный повод к поднятию цен «на все». Повод для увеличения нормы прибыли – скажем, с 300 до 320 процентов, если себестоимость товара поднялась на 3-5 процентов.

При этом наивные люди полагают, что при общем повышении зарплаты они смогут купить больше товаров. Да, если поднять ее кому-то одному – естественно, он больше вывезет в своей тележке из Ашана. Но речь ведь о поднятии зарплат всем – в итоге чего пропорционально вырастет и цена на все товары, так как в них заложена оплата труда грузчиков, продавцов, производителей, транспортников и т.д.

Реальный рост благосостояния возможен не при повышении зарплаты, но лишь при снижении нормы прибыли – которая, кстати, из наших торговых сетей уходит на 90 процентов за рубеж, так как эти сети на 90 процентов принадлежат иностранцам. То есть при снижении разницы между стоимостью и себестоимостью. Только в этом случае работник или пенсионер сможет купить больше товаров на ту же зарплату или пенсию.

И это не зависит ни от курса рубля, ни от цены на сырье. Это зависит только от неуемной жадности ритейлеров, которых наш антимонопольный комитет обязан бить палкой по голове, пока у них кровь из носа не пойдет. Поскольку иначе до этих хищников – ладно бы еще наших, а то работающих на вывоз нашего навара за рубеж – не достучаться.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108265/18300/-