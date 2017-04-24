«Почему санкции только против России?» — Лавров

Киев уклоняется от контактов с Донецкой и Луганской Народными Республиками в рамках минских соглашений, но санкции за невыполнение соглашений ЕС вводит почему-то только в отношении России, заявил в понедельник глава МИД Сергей Лавров.

«Мы свою часть работы стремимся выполнять добросовестно, но, к сожалению, Киев уходит от прямого диалога с Донецком и Луганском, хотя это записано черным по белому в минских документах…

Но, конечно же, если позиция Евросоюза заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос: а почему санкции только против России?» — сказал глава МИД РФ журналистам по итогам встречи с главой европейской дипломатии Фредерикой Могерини.

«Очевидный саботаж киевским руководством всего, что написано в минском документе, должен, конечно, встретить какую-то реакцию со стороны тех, кто покровительствует этому правительству», — добавил Лавров.

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