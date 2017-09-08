Почему Россия хранит деньги в Америке? Потому что не хочет разориться





Андрей Мовчан, известный своими парадоксальными умозаключениями финансовый аналитик, отвечает публике на все более будоражащий ее вопрос: «Как же так? Мы же противостоим Америке, а многие говорят, что и воюем с ней, а Украина – только орудие и поле боя. И храним свои сбережения – в Америке! Мы тем укрепляем ее экономику. И еще жутко рискуем – а вдруг она захочет наши деньги арестовать: ведь США мечтают нас уничтожить!»

Но экономика – вещь циничная. Не циничных игроков на финансовом рынке не бывает – они быстро разоряются. Вне зависимости оттого, как мы относимся к санкциям и Трампу, мы знаем, что 45% мировых расчетов идет в долларах, а американская экономика сегодня самая мощная в мире.

И ее рост самый быстрый – не в процентах (они часто вводят в заблуждение), а в реальных долларах на душу населения. Плюс американская экономика самая стабильная: ее колебания легче всего предсказывать. Она и самая диверсифицированная с точки зрения отраслевой структуры. США обеспечены природными ресурсами, генерируют огромный объем инноваций, у них высокая добавленная стоимость, они обеспечены сбалансированными трудовыми ресурсами.

При этом США наращивают портфель внешнего долга, используя его для покрытия дефицита бюджета. В последние годы политика поддержания дефицита бюджета стала в США определяющей. Это для них – политика провокации роста: «За счет внешнего долга мы вернем вам больше, чем вы дали в виде налогов. Завтра вы произведете еще больше, мы вернем эти деньги, опять займем и так далее». Эта политика сегодня позволяет американскому обществу потреблять больше, чем оно производит, но она является и важнейшим фактором поддержания позитивной динамики в условиях предельно низкой инфляции и близкой к нулю ставки рефинансирования.

Можно спорить о долгосрочных последствиях этой ситуации, но на сегодняшний день такая модель выглядит наиболее продуманной. Поэтому с точки зрения того, кому одолжить денег, США – это выбор номер один. Конечно, есть еще развивающиеся рынки с интересными темпами роста, но вспомним, что азиатский кризис 1998 года был всего 20 лет назад. Я бы не хотел, чтобы Россия инвестировала свои резервы в страны, которые его пережили и могут пережить снова.

Банк России инвестирует ЗВР в консервативные финансовые инструменты, выраженные в валюте, и балансирует портфель этих инструментов в соответствии с естественными принципами диверсификации и с целью снижения рисков потери их стоимости. То есть вкладывает в самые надежные и ликвидные бумаги, примерно сохраняя пропорцию между различными валютами.

Есть ли риск, что США просто арестуют российские вложения?

Теоретически есть, но арест резервов эффективен только в совокупности, например, с эмбарго на российский экспорт. Для Европы это достаточно серьезный вопрос, поскольку российский экспорт занимает большую долю европейского рынка энергоносителей.

С другой стороны, арест резервов – мера экстраординарная, которая в новейшей истории применялась пару раз против совсем уж каннибальских режимов. Россия пока не относится в американском табеле о рангах к числу самых ужасных стран, таких как Северная Корея, или просто ужасных стран, как Иран. Скорее ее воспринимают как страну беспокоящую, неправильную. Поэтому и санкции против России пока скорее декоративные, больше похожие на моральное давление и отчет перед своими избирателями.

Сегодня рост наших валютных резервов в большой степени обусловлен именно стагнацией экономики: падением потребительского спроса в сочетании с падением инфляции и потому – ростом доверия к рублю. Уровень жизни и потребление падают, внутренние инвестиции нулевые – мы не закупаем оборудование из-за рубежа. При более или менее стабильном уровне экспорта мы меньше импортируем. Все это вызывает уменьшение спроса на валюту. Назвать это улучшением экономики нельзя, разве что увеличением экономии.

Тем временем индекс промышленного производства без углеводородов в России падает на 2% уже несколько лет, реальные доходы домохозяйств по итогам года опустятся еще на 2-3%. Так что говорить о том, что мы вышли из рецессии, я бы не стал.

А что касается отношений с США – война войной, а коммерция коммерцией! Да и нету никакой войны между США и Россией, и санкции декоративные. США пока что только грозят пальчиком, но ничего серьезного предпринимать не намерены. Тем более, что и без них экономика России находится в стагнации. Зачем же еще утруждать себя какими-то серьезными шагами, шпынять Россию током, от которого она может очнуться?

Такая вот картина – резко отличная от пропагандистского треска политиков с обеих сторон.

Некие конфликты имеются, но они не повод, чтобы обе стороны отказались от взаимовыгодной политики по размещению российских резервов в американской валюте.

Виктор Туров

По материалам: http://publizist.ru/blogs/33/20186/-