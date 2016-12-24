Почему Путин говорит одно – а все делается наоборот?
Ну, ты смотрел? Слушал? Что он там опять сказал?..
А чего там смотреть? Путин как Путин, прессуха как прессуха. Из года в год все одно и то же, ничего не меняется. 90% времени – важные заявления о будущих свершениях. 5% – очередная елочка девочке, собачка мальчику и компьютер подростку. И еще 5% – о «временных трудностях» и причинах, почему обещанное еще 15 лет назад «светлое завтра» все еще не наступило.
Все в общем-то видят, что общество деградирует – и уже не первый год:
— В России ежегодно 1 млн. человек умирает из-за алкоголя и его последствий;
— 50 % детей рождаются больными;
— Старики и ветераны живут в нищете;
— Молодежи всё абсолютно всё равно, им жизнь кажется прекрасной под действием кальянов и алкоголя;
— Дети и взрослые тупеют благодаря СМИ и социальным сетям;
— Вокруг ненависть, ложь и воровство.
За время, пока Путин у руля, Россия получила от продажи нефти почти три триллиона долларов. Почему при такой прибыли российская провинция до сих пор живет за чертой бедности?
Почему в странах Европы, которые вынуждены покупать газ у нас, процент людей, не имеющих возможности пользоваться газом, ниже, чем в России?
Почему надо тратить миллиарды долларов на проведение олимпиад и чемпионатов мира – тогда как на тяжело больных российских детей деньги собирают всем миром?
Почему средняя пенсия в стране-победительнице – 120 евро, а в побеждённой Германии – 1266 евро?
Средняя заработная плата депутата Госдумы – более 400 тысяч рублей. Почему в такой сложный для страны период зарплаты чиновников индексируются выше уровня инфляции, а зарплаты населения – нет?
Вопросов сотни. Но ответов нет.
Приведу маленький исторический пример. Из выступления Сталина на объединенном пленуме в январе1933 г.:
«У нас не было черной металлургии, основы индустриализации страны. У нас она есть теперь.
У нас не было тракторной промышленности. У нас она есть теперь.
У нас не было автомобильной промышленности. У нас она есть теперь.
У нас не было станкостроения. У нас оно есть теперь.
У нас не было серьезной и современной химической промышленности. У нас она есть теперь.
У нас не было действительной и серьезной промышленности по производству современных сельскохозяйственных машин. У нас она есть теперь.
У нас не было авиационной промышленности. У нас она есть теперь».
Ну, а представим, как бы сегодня отчитался Путин за свершения его производственно-экономической команды, доставшейся ему в наследство еще от Ельцина:
«У нас была тракторная промышленность. Теперь ее практически нет.
У нас была авиационная промышленность. Теперь ее практически нет.
У нас было станкостроение. Теперь его нет.
У нас были бесплатная медицина, бесплатное образование. Теперь их практически нет.
У нас было бесплатное жилье, а теперь его нет.
У нас не было нищих и голодных, а теперь их миллионы».
Удовлетворены?! Сомневаюсь.
Передайте это Пескову.
Лев Мышкин
По материалам: http://publizist.ru/blogs/33/16232/-