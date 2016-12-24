Почему Путин говорит одно – а все делается наоборот?

Ну, ты смотрел? Слушал? Что он там опять сказал?..

А чего там смотреть? Путин как Путин, прессуха как прессуха. Из года в год все одно и то же, ничего не меняется. 90% времени – важные заявления о будущих свершениях. 5% – очередная елочка девочке, собачка мальчику и компьютер подростку. И еще 5% – о «временных трудностях» и причинах, почему обещанное еще 15 лет назад «светлое завтра» все еще не наступило.

Все в общем-то видят, что общество деградирует – и уже не первый год:

— В России ежегодно 1 млн. человек умирает из-за алкоголя и его последствий;

— 50 % детей рождаются больными;

— Старики и ветераны живут в нищете;

— Молодежи всё абсолютно всё равно, им жизнь кажется прекрасной под действием кальянов и алкоголя;

— Дети и взрослые тупеют благодаря СМИ и социальным сетям;

— Вокруг ненависть, ложь и воровство.

За время, пока Путин у руля, Россия получила от продажи нефти почти три триллиона долларов. Почему при такой прибыли российская провинция до сих пор живет за чертой бедности?

Почему в странах Европы, которые вынуждены покупать газ у нас, процент людей, не имеющих возможности пользоваться газом, ниже, чем в России?

Почему надо тратить миллиарды долларов на проведение олимпиад и чемпионатов мира – тогда как на тяжело больных российских детей деньги собирают всем миром?

Почему средняя пенсия в стране-победительнице – 120 евро, а в побеждённой Германии – 1266 евро?

Средняя заработная плата депутата Госдумы – более 400 тысяч рублей. Почему в такой сложный для страны период зарплаты чиновников индексируются выше уровня инфляции, а зарплаты населения – нет?

Вопросов сотни. Но ответов нет.

Приведу маленький исторический пример. Из выступления Сталина на объединенном пленуме в январе1933 г.:

«У нас не было черной металлургии, основы индустриализации страны. У нас она есть теперь.

У нас не было тракторной промышленности. У нас она есть теперь.

У нас не было автомобильной промышленности. У нас она есть теперь.

У нас не было станкостроения. У нас оно есть теперь.

У нас не было серьезной и современной химической промышленности. У нас она есть теперь.

У нас не было действительной и серьезной промышленности по производству современных сельскохозяйственных машин. У нас она есть теперь.

У нас не было авиационной промышленности. У нас она есть теперь».

Ну, а представим, как бы сегодня отчитался Путин за свершения его производственно-экономической команды, доставшейся ему в наследство еще от Ельцина:

«У нас была тракторная промышленность. Теперь ее практически нет.

У нас была авиационная промышленность. Теперь ее практически нет.

У нас было станкостроение. Теперь его нет.

У нас были бесплатная медицина, бесплатное образование. Теперь их практически нет.

У нас было бесплатное жилье, а теперь его нет.

У нас не было нищих и голодных, а теперь их миллионы».

Удовлетворены?! Сомневаюсь.

Передайте это Пескову.

Лев Мышкин

По материалам: http://publizist.ru/blogs/33/16232/-