Почему пропали двести миллионов русских в двадцатом веке?

Владимир Попов 11

В 1906 году Д.И. Менделеев опубликовал свою работу по демографии «К познанию России». В ней Дмитрий Иванович сделал прогноз численности населения России, основываясь на результатах переписи населения 1897 года. Согласно его прогнозу численность населения РИ к 2000-ому году должна была составить 594,3 млн. человек:

Прогноз численности населения России в XX-ом веке

Год Млн. чел. Год Млн. чел.

1897 128,2 1904 142,3

1898 130,2 1905 144,5

1899 132,1 1906 146,6

1900 134,1 1910 155,6

1901 136,1 1950 282,7

1902 138,2 2000 594,3

1903 140,2 2026 1282

(https://nstarikov.ru/club/15712)

Автор gleb_klinov (https://nstarikov.ru/club/15712) уточняет прогноз Менделеева для РФ в современных границах: «Но, конечно же, прогноз Менделеева относится к Российской Империи (128,2 млн.). В границах современной России численность населения по состоянию на 1897 год была примерно 67 млн. человек. То есть, согласно прогнозируемому приросту по Менделееву, к переписи 2010 года численность населения в современных границах должна была составить 689 млн. человек. Да даже если мы уменьшим данные такого прогноза вдвое — все равно численность населения будет больше 300 миллионов! Должна была бы быть, оговорюсь…»

Но численность населения РФ на 2010 год согласно переписи составила менее 143-х млн. человек. Хорошо, будем считать, вслед за многочисленными авторами, рассматривавшими вопросы демографии вообще и вопрос, в чём ошибся Менделеев, в частности, что главная причина уменьшения реальной численности по сравнению с расчётной в том, что Менделеев не учёл фактор урбанизации, действительно сдерживающий рост народонаселения.

Хотя следует отметить, что именно Хрущёв после захвата им власти в 1953-ем году в российских областях СССР провёл ускоренную урбанизацию, явившуюся следствием разорения им колхозов. В результате которой прирост населения сократился с 1,7% в 1950-ом году (Менделеев в расчёт брал ежегодный прирост населения в РИ 1,5% на окраинах Империи и 1,81% в её ядре) до менее, чем 1% в 1964-ом году, в последнем году правления Хрущёва. В 1960-ом году численность городского населения превысила численность сельского. Так что и по этому фактору вклад Хрущёва в неблагополучную демографическую ситуацию на территории России достаточно весом. Но именно на этот фактор сделал поправку автор, на которого мы сослались выше. И вот теперь вопрос: куда тогда исчезли ещё почти двести миллионов русских, которых мы недосчитываемся? Кажется, нам удалось найти ответ на этот вопрос.

Летом прошлого года исполнилось шестьдесят лет Женевской конференции, созванной по инициативе западных держав и прошедшей с 18-го по 23-е июля 1955-го года. Об итогах этой встречи Юрий Назаркин, автор статьи Шестидесятилетие «духа Женевы»|« L’esprit de Gen;ve » a 60 ans, Наша газета, http//nashagazeta.ch/, пишет: «Несмотря на полную безрезультатность – с точки зрения конкретных договорённостей – Женевской встречи, она была воспринята в мире как некий «прорыв» в душной атмосфере холодной войны. Впервые за десять лет стороны хотя и по-прежнему отвергали предложения друг друга, но делали это без взаимной ругани, говорили вежливые слова о необходимости контактов, связей и т.д.» И всё. Странно.

Главы государств на встречи такого рода приезжают подписывать заранее согласованные документы, над которыми потрудились сотрудники министерств иностранных дел. А тут ни о чём не договорились. Или всё-таки о чём-то договорились, только в тайне? Договорились. По делам Хрущёва, последовавшим за этой встречей, мы узнали, о чём. Сергей Васильев (http://communitarian.ru/publikacii/istoriya_rossii/, Великий Кукурузник. Антология одного предательства) назвал эти договорённости Вторым Брестским миром — негласной капитуляцией СССР перед англосаксами на фоне Победы в Отечественной войне.



Во исполнение указаний англосаксонских начальников, полученных им на Женевской конференции лета 1955-го года, один из первых по времени, и, пожалуй, мощнейший удар по основам бытия исторической России – СССР Хрущёв нанёс 23 ноября 1955 года, когда был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об отмене запрещения абортов» и производство операции искусственного прерывания беременности было разрешено всем беременным по их желанию даже без согласования с супругом.

Хрущёвский агитпроп, естественно, не стал связывать этот Указ с выполнением некоего пункта из списка предварительных условий для начала обещанных предметных переговоров, выдвинутого «партнёрами» на Женевской конференции. Нам же хрущёвская пропаганда втолковывала, что запрет на легальные аборты приводит к многочисленным смертям женщин вследствие проведения абортов криминальных, поэтому аборты лучше легализовать.

Более того, началась скрытая, но очень действенная пропаганда абортов. Бабы-дуры начали хвастаться друг перед другом, у кого сколько абортов. Этот Указ поставил крест на многодетных семьях. Автор http://www.anaga.ru/ «Как американцы заставили Хрущёва разрешить аборты и осудить деятельность Сталина» пишет: «Как оказалось, американцы, фактически говорившие от имени всех остальных своих союзников, также не горели желанием тут же начать войну. Прежде чем её начать, они были не прочь насколько это возможно ослабить СССР. Поэтому условиями улучшения отношений противник выдвинул сокращение вооружённых сил СССР, осуждение деятельности Сталина во главе страны и, что самое интересное, снятие запрета на произведение абортов, действовавшее в нашей стране с 27 июня 1936 года. При этом западные державы уклонились от конструктивного обсуждения советских предложений и отказались от принятия каких-либо конкретных решений до выполнения советской стороной высказанных ими требований».

Тему ослабления потенциального противника посредством навязывания губительной для него демографической политики затрагивает автор далее: «Идеальный солдат – это хорошо, но ещё лучше – противник, который сам сдаёт свою страну без боя, в т.ч. и путём отказа от воспроизводства солдат для своей армии. В Меморандуме национальной безопасности США NSSM 200 от 1974 года говорится: «…политика в области народонаселения становится весьма важной для соблюдения экономических интересов США. Следует создать социальные и психологические предпосылки для якобы стихийного снижения рождаемости… Мы должны позаботиться о том, чтобы наша деятельность не воспринималась развивающимися странами как политика развитой страны, направленная против этих стран…».

Рецепт создания этих социальных и психологических предпосылок для якобы стихийного снижения рождаемости сформулировал глава Всемирной организации здравоохранения Г.Б. Чисхолм, который занимал этот пост в с 1948 по 1953 годы: «Чтобы прийти к мировому правительству, необходимо изгнать из сознания людей их индивидуальность, привязанность к семейным традициям, национальный патриотизм и религиозные догмы. Уничтожение понятий истины и лжи, которые являются основой воспитания ребёнка, замена веры в опыт старших рациональным мышлением – вот запоздалые цели, потребные для изменения человеческого поведения»».

Надо сказать, что в вопросе сокращения не мытьём, так катаньем численности русских евроатлантический суперэтнос, будь то англосаксы или немцы, придерживаются одинаковой позиции. Вот, например, как собирались решать эту задачу немцы на оккупированных ими «восточных территориях», в частности, на Украине:

«Многоуважаемый партейгеноссе Розенберг!

По поручению фюрера я довожу до Вашего сведения его пожелание, чтобы Вы соблюдали и проводили в жизнь в политике на оккупированных восточных территориях следующие принципы.

1. Мы можем быть только заинтересованы в том, чтобы сокращать прирост населения оккупированных восточных областей путем абортов. Немецкие юристы ни в коем случае не должны препятствовать этому. По мнению фюрера, следует разрешить на оккупированных восточных территориях широкую торговлю предохранительными средствами. Ибо мы нисколько не заинтересованы в том, чтобы ненемецкое население размножалось.

2. Опасность, что население оккупированных восточных областей будет размножаться сильнее, чем раньше, очень велика, ибо само собою понятно, его благоустроенность пока намного лучше. Именно поэтому мы должны принять необходимые меры против размножения ненемецкого населения.

Ваш М. Борман» (Выдержка из письма Бормана, «Военно-исторический журнал», 1965, № 1, стр. 82–83).

И вот Хрущёв необходимые меры принял.

Приказ на снятие запрета на проведение абортов, полученный Хрущёвым от Эйзенхауэра, имел очень глубокую предварительную теоретическую проработку, и его исполнение правившими в Советском Союзе, начиная с Хрущёва, англосаксонскими холуями, имело ужасающие последствия, как для нравственных устоев народа, так и для его численности. Автор http://www.anaga.ru/ «Как американцы заставили Хрущёва разрешить аборты и осудить деятельность Сталина» пишет: «С 1956 года в Стране начинается взрывной рост числа абортов, и к 1964 год в РСФСР по их числу был поставлен 5,46-миллионный рекорд. Суммарное число абортов в Российской Федерации с 1960 по 2008 годы составило 185 миллионов, что почти в семь раз больше общих демографических потерь СССР в Великой Отечественной Войне и в 1,265 раза превосходит современную численность населения России. …А ведь сами эти страны не спешили отказываться от антиабортного законодательства: в Англии аборты были разрешены в 1967 году, в США – в 1973 (решением Верховного суда по делу «Роу против Уэйда»), а во Франции, всегда славившейся свободными нравами, лишь в 1979. Теперь, когда аборты разрешены везде, США требуют и от своих союзников, и от своих противников разрешения на однополые браки и сексуального просвещения малолетних, которое ведёт к ранним беременностям, чаще всего заканчивающимся абортами, которые, как правило, приводят к дальнейшему бесплодию. Такие методы геноцида американцы через своих агентов влияния стремятся применить и в России».

Итак, суммарно на 2008 год число жертв Хрущёва только по одной «иродовой» статье «Избиение младенцев», и только по одной Российской Федерации составило «…185 миллионов, что почти в семь раз больше общих демографических потерь СССР в Великой Отечественной Войне и в 1,265 раза превосходит современную численность населения России»! Ну и где гневный протест по поводу этого геноцида русского народа его палачом Н.С.Хрущёвым? Почему мы этот протест не слышим из уст либеральных борцов с «кровавым режимом»? Ну конечно, одно дело «кровавый сталинский режим», которому «для пользы дела» можно приписать хоть сто миллионов безвинно убиенных агнцев, другое дело «свой» Хрущёв, который «дал свободу», отец родной, можно сказать. Ведь он для победы англосаксонской демократии в мировом масштабе реально сделал выдающееся дело, – уничтожил почти двести миллионов русских.



На графике (http://www.proza.ru/pics/2016/01/29/2431.jpg?5231) мы видим, что при правлении Хрущёва прирост населения России стал резко замедлятся. Причём, не только падала рождаемость, но и начала медленно и устойчиво расти смертность, впервые за послевоенное время.