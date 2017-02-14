Почему офицер ВСУ Соколов безнаказанно убивает мирных жителей Донбасса

В понедельник Следственный комитет России сообщил о доказательствах применения ВСУ тактических ракетных комплексов «Точка-У» против мирного населения в Донбассе.

Командование ДНР 12 февраля в очередной раз назвало имена руководивших обстрелами Донецка последние две недели офицеров ВСУ — Андрея Соколова и Александра Самарского.

В этот же день в ЛНР пропала разведгруппа ВСУ, которой было поручено «наблюдение за противником на передовых позициях».

Активизация разведывательно-диверсионной деятельности ВСУ в Донбассе или в Крыму всегда встречает асимметричный ответ.

Новый очаг «АТО» зарождается на Херсонщине. Министерство обороны Украины заявило о перестрелке бойцов ВСУ с неизвестными в Херсонской области. «Неизвестными» оказались боевики татарского меджлиса, которые первыми применили автоматическое оружие против ВСУ на границе с Крымом. К процессу раздела сфер влияния «в диком поле» намерены подключиться и представители запрещенного в РФ «Правого сектора».

Почему военнослужащие ВСУ и различные вооруженные группировки украинцев безнаказанно убивают сограждан на территориях ДНР и ЛНР, стреляют на Херсонщине?

«Точка-У» от ВСУ

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко 13 февраля заявила: «Получены и процессуально зафиксированы неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения — тактических ракетных комплексов „Точка-У“ против мирного населения в ходе вооруженного конфликта».

Применение оружия, которое имеет высокую поражающую способность и не оставляет мирным жителям шансов на спасение — это нарушение международных норм.

Огонь из оружия массового поражения велся по селам Новосветловка и Терновое, а также по населенным пунктам в Краснодонском районе, городу Ровеньки, поселку Юбилейный Луганска.

Комплекс «Точка-У» сохранился в арсеналах ВСУ после распада СССР и на сегодняшний день остается, пожалуй, самым мощным оружием украинской армии. Применение данного комплекса в Донбассе нарушает Минские соглашения и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

«Точка-У» — высокоточный тактический ракетный комплекс разработки Коломенского КБ машиностроения. Боевая часть массой до 482 кг имеет несколько модификаций снаряжения (включая кассетные и химические). Стартовый вес ракеты — две тонны, диапазон дальности поражения целей — от 15 до 120 км.

Эффективность ракетного комплекса «Точка-У» с боеголовкой в обычном, кассетном и химическом снаряжении сравнима с применением тактического ядерного оружия. И неслучайно Следственный комитет РФ отметил: «Использование подобного оружия свидетельствует о том, что киевская власть преследует цели тотального уничтожения населения и инфраструктуры юго-востока страны».

Вероятно, за расследованием преступлений ВСУ последуют практические мероприятия СК и других компетентных органов России.

Никто не забыт

Оперативное командование ДНР раскрыло данные офицеров украинской армии, руководивших обстрелами жилых районов Донецка с 30 января по 5 февраля. Обстрелами Донецка руководили командир 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Андрей Соколов и его заместитель Александр Самарский.

Установлено, что Соколов отдавал приказы вести огонь из артиллерии калибром 122 и 152 мм по Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому и другим районам столицы ДНР.

В результате этих обстрелов с 30 января по 5 февраля погибли шесть мирных жителей и 34 получили ранения.

Ранее СК России уже предъявил обвинения Соколову, а также командиру 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ подполковнику Василию Зубаничу, командиру 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады подполковнику Михаилу Прокопиву, командиру 92-й отдельной механизированной бригады полковнику Виктору Николюку, командиру 44-й отдельной артиллерийской бригады полковнику Олегу Лисовому и полковнику Андрею Грищенко (ныне — командующий оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ).

В одном из пространных интервью (многословие и хвастовство обычно не свойственны боевым офицерам) Соколов отмечает особую ценность донбасского опыта ВСУ: «За время ведения боевых действий мы приобрели немалый боевой опыт, выработали новые и усовершенствовали прежние тактики ведения борьбы. Сейчас натовские инструктора приезжают не только нас научить, но и сами охотно пользуются этим нашим новым для мира опытом участия в гибридных войнах».

Каратель в форме полковника ВСУ прогнозирует: «Ситуация для Путина складывается так, что скоро он Донбасс и Крым будет предлагать Украине сам, да еще и с доплатой и компенсацией причиненного ущерба».

Однако деятельность Соколова в Донбассе даже Уголовный кодекс Украины квалифицирует как пропаганду войны (ст. 436), планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны (ч. 1, ч. 2 ст. 437), нарушение законов войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438), применение оружия массового уничтожения (ч. 1, ч. 2, ст. 439), геноцид (ч. 1 ст. 442), насилие над населением в районе военных действий (ч. 1, ч. 2 ст. 433).

Рано или поздно Соколову и его соратникам из ВСУ и «добробатов» придется отвечать перед судом за применение оружия массового поражения и пролитую кровь мирных жителей Донбасса.

Жители Донбасса ненавидят бойцов ВСУ. Теперь многих знают поименно.

Многое зло на Украине творится от безнаказанности, но и безнаказанности есть предел. Комплекс «Точка-У» может служить эффективным инструментом принуждения к миру, как это было с Грузией в августе 2008 года. Кстати, тогда в Тбилиси тоже думали, что заграница им поможет сломить волю народов Абхазии и Южной Осетии.

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Александр Хроленко, обозреватель МИА «Россия сегодня»