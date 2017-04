Почему Навальный не Гитлер (ВИДЕО)

В день рождения Адольфа Гитлера мы будем говорить об Алексее Навальном, пишет «Журналистская правда».

Который… нет, который не Гитлер.

Думаю, до многих теми или иными окольными путями уже дошёл этот видеоролик:

Что тут можно сказать? Только одно: усердие не по разуму играет на руку противнику. Ролик — фу-фу-фу. И вот почему.

Ну, начнём с того, что коль уж была поставлена цель провести параллели между Ололёшей и Адиком, то нужно было начинать с куда более верной системы аргументации, на которой в ролике акцент был сделан только вскользь и косвенный.

А именно: вне зависимости от слов, высказываний и жестов, настоящая цель Навального и навальнистов — полу-«цветная», полу-насильственная «революция» в духе Майдана, а она не может обойтись без «таранных» боевиков.

Таковые на Украине были нациками (самая сплочённая и отмороженная страта общества), в России тоже, кроме них, таранить ОМОН некому — это уже автоматически делает Навального их другом и партнёром. А начинать с «разгрома» отфотошопленной картинки волгоградского памятника и строить на этом всю дальнейшую линию логики — это, пардон, «мелко, Хоботов».

«Более того, злые языки уже уронили слово — наушник и шпион» © — «Без сомнения треш про Гитлера Лёха зарядил сам. Пробил накануне через Дождь поляну. А сегодня и рыбку съел, и на велосипеде покатался. И над Кремлём все поржали, и националистов себе вернул, и молодежь подогрел, и эффект будущих реальных роликов ап о себе размазал». (телеграмм-канал «Незыгарь»)

По таким «шедеврам» уже два года назад начали оттаптываться с цинизмом и остроумием:

Но самое явное и глупое то, что Навальный совершенно ощутимо не похож на Гитлера.

Точнее, единственное, что их роднит — неплохие сценическо-ораторские навыки и бешеный популизм. Но таковых деятелей в современной истории, не говоря уже о мировой — тьма-тьмущая, и строить только на этом, да на активной жестикуляции линию «доказательств» — полная лажа, видимая невооружённым глазом.

Во всём остальном, эти две личности, как ни странно, почти полная противоположность.

Гитлер — воевал четыре года, уйдя на войну добровольцем, имел награды и ранения. Навальный — не то, что на войне, а даже в армии не был, мошеннически «откосив».

Гитлер рос в проблемной семье, что наложило на него определённый психологический отпечаток. Навальный в своей небедной семье как сыр в масле катался.

Гитлер долгие годы перебивался в Вене случайными заработками, жил скромно, занимался самообразованием. Навальный же, вероятно, купил диплом юриста, и с 20 лет занимался бизнесом в любой сфере, где виднелось лёгкое бабло — от парикмахерских услуг до игры на бирже. Гитлер таких людей не уважал, нет. Не по-арийски это.

Гитлер ни разу в жизни не был замечен в финансовых аферах. Навальный… можно не продолжать?

Гитлер никогда не называл своих соратников «баранами». Навальный, как мы помним, делал так не раз.

Гитлер любил зверушек. А Навальный любит охоту.

Наконец, Гитлер умел неплохо рисовать, а Навальный — что он нарисовал? Фуфло в своих «расследованиях»?

Ладно, это всё в значительной мере шутки юмора. Главное отличие между ними в самостоятельности и масштабе: Гитлер был реально упоротым фанатиком, который впоследствии добровольно расплатился жизнью за свои убеждения (не без нашей помощи, by the way).

А Навальный — простой аферист, вся самостоятельность и принципиальность которого сводится к следованию курсу Госдепа, от которого он получает поддержку. Давай, Лёша, сделаем эксперимент: сними видео, в котором ты критикуешь Америку хоть за что-нибудь, по любому актуальному поводу. Нет? Кроссовки Медведева важнее?

Переходя на язык метафор, Гитлер был фигурой масштаба антихриста или скажем, Саурона, а Ололёша — мелкий бес на побегушках. Гнусик из книги Клайва Льюиса «Записки Баламута».

Чтобы одолеть Гитлера, всему миру пришлось объединить усилия. Чтобы одолеть Навального, ему просто нужно заплатить.

Поэтому сравнивать эти две фигуры — означает просто провоцировать ехидные опровержения, соревнующиеся в остроумии. Если вы за Навального — то да, это вам явно на руку.

Но ничего, наша страна смогла победить Гитлера. А Навального она, слава Богу, раздавит, просто едва заметив.

Григорий Игнатов