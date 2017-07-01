Почему наш надувной одноразовый капитализм сдувается на глазах. Или история о ненастоящей истории РФ.

Из всех средств СМИ поступает информация о росте долговой ямы населения перед банками, которая лишает их всякого будущего в связи с обнищанием. А так как финансово-банковская ветвь по Конституции у нас нарочито «независимая» в рамках существующего государства, а государство служит данной завуалированной форме «собственности» олигархитета и его междусобойных отношений, то населению в данной ситуации по Конституции остается второстепенная роль. Ну, так в 90-х придумали.

По некоторым причинам такой экономический «тришкин кафтан» исчерпал свои ресурсы.

Посему обеднение населения было вопросом времени, так как экономическую систему в принципе не собирались менять, а так же весь строй общественных отношений. Наступил затем период «коротких связей», который именовался оптимизацией, когда в системе оптимизаторы решили короткими замыканиями, устроить повышение эффективности в системе. Иными словами примитивными мерами сделать сложную систему – «простой».

Оптимизировали все и вся, сокращали, оставшиеся после сокращений работали за 5-рых, чрез них стало проходить то высокое рабочее «напряжение», которое возникает после замыкания в трудовой системе, где люди работают, а заработать на полноценную жизнь не могут.

А так как это было системное явление, нарастающее напряжение в такой экономической системе решили сбросить через дальнейшее обеднение населения, пояснив, что у населения и так маленькая производительность труда, т.е. решать, таким образом, проблему издержек за счет населения. Вот здесь и вскрылась вся эта гниль капиталистической системы, вся эта ложь о великих достижениях, строительстве социального государства и существовании фондов «будущих поколений». Все это «сдулось» на глазах населения.

Иными словами строй финансово-государственных отношений прошел стресс-тест и оказался «дутым» или «надувным». Одноразовые надувные фонды, надувные меры, надувные цифры, которые вне надувных отношений просто – «сдуваются».

Таков оказался этот капиталистический надувной «дух». Абсурд в том, что таковая система из кожи лезет вон, чтобы воспроизводить саму себя и не может, даже при 140 долларов за баррель, даже при триллионных вливаниях государственных денег в банковскую систему.

Скажем так, в России такую создали «одноразовую» надувную систему капитализма, которая и способна только на плавание сверху, да и то — по течению мирового капитализма. Кто-то назовет её колониальной. Мне уже приелось это слово. Посему этому термину нужен другой синоним, который бы прояснял суть происходящего. Такой капитализм проще назвать — «дутым».

В такой «надувной» системе спекулянты победили промышленников путем «надувательства». Все помнят, как рубль сдували и надували, как надували процентную ставку. Кроме того, биржевой нанос накачал огромную прибыль спекулянтам, как заметил экономист Глазьев, кратную обеднению населения. Вся эта победа «надувательства» – пожалуй, верх нашего циничного капитализма, верх её построения.

Но проблема экономических надувных структур в том, что они кажутся великими и большими, а внутри имеют воздушную основу, так же быстро сдуваются. Что ныне и наблюдается. Поэтому ручной нанос президента, его работа в ручном режиме, неотъемлемая часть такой системы. Это системный кризис капитализма, который приводит, в конечном счете, к «капитаклизму», событиям подобным 1998 году. Некоторые любители цикличных повторений ищут закономерности и задумываются, что кризис 2008 года был юбилейным, а значит спустя еще 10 лет можно ожидать еще один юбилейный.

Но вопрос то принципиально в другом — сколько триллионного формалина не вкладывай в такую систему – кроме поддержания состоянии «мумии» такая система ничего не воспроизведет, сколько бы фараон не царствовал. И это потому, что система сама себя исчерпала и «консервирует» и «мумифицирует» саму себя. Для того, чтобы развиваться – нужна принципиально «другая система». Это принцип системный, известный всем.

То есть проблема в принципе, а не в деталях. А так как «другая система» — это всегда альтернатива и угроза, то ей заранее ищут некие рукотворные «суррогаты» при помощи политтехнологи, повторяя, что нет иной альтернативы, или что другой или другая система – это плохо, другой — враг, чтобы избежать потерю власти, стремясь к тотальному контролю.

Но все забывают, что Минин и Пожарский появились вопреки течению истории, они пошли против её тогдашнего течения. Как оказалось, в этот самый момент, течение истории и изменилось.

Таинственный миг истории, когда она меняет свое течение и русло – непостижим, но именно тогда история становится новой, обновляется. История в этот момент и становится историей. Вот и нынешняя надувательская экономическая история РФ далека от настоящей, сколько бы халвы не раздавали в Ельцин-Центре. Народ это понимает.

Если вспомнить тогдашнею семибоярщину и то, что было после Минина и Пожарского, то становится понятным суть «ненастоящих» явлений истории, а так же суть настоящих, который народ узнает с полуслова.

А ненастоящие явления – это те, которые во время испытаний – не устояли, их стойкость оказалась надувной, фальшивой. Поэтому, настоящая «стоимость» – это стойкость, то, за что можно постоять до смерти, за детей, семью, родину и.т.д.

Говорят: «стоит это того или нет», подразумевая некую жертвенность нашей жизни. Здесь жизнь – ценность, т.е она стремится к некой возрастающей прирастающей величине жизни, к абсолютной ценности жизни.

В противовес ей есть ложная продажная «стоимость», за которую продают детей, органы, Родину, природу, ресурсы, должности, власть и.т.п. Здесь жертвую не собой, а другими ради себя. Здесь жертвоприношение мамоне и золотому тельцу – основа всех продажных отношений. Продажность здесь высшая ценность. Посему предательство – как форма существования продажности это средство достижения целей.

Здесь нет постоянства. Здесь вечные спекуляции, подмены, обмены, перемены, реформы, подставы и.т.п. Здесь жизнь рассматривается как переменная, некая шестеренка в системе и механизме золотого тельца для его приращения.

Переменная жизни стремится к бесконечным переменам и реформам, распилам, откатам, здесь всегда вечные перемены без изменения переменной, бесконечный бег ради самого бега, процесс ради процесса. Постоянное перемещение мест слагаемых, где сумма не меняется. Иными словами – суета жизни.

По этим признакам можно всегда для себя можно определить настоящую и ненастоящую историю нашего народа. Благо примеров в истории нашей много. Мы, в настоящее время, как мне видится, в каком-то переходном периоде истории, некоем исходе, где не видна точка назначения, но все идут по какому-то пути…

Посему народ не стесняется назвать историю клептократии и обогащения немногих – бранным словом. И как бы не писали на заказ историю РФ — народный фольклор всегда идет впереди тех, кто её пишет, более емко характеризуя её глубинные процессы и ключевые события.

Пока же роль государства – двойственная, раздвоенная – быть между богатеющими и беднеющими некоей технической структурой типа насоса, чтобы сдерживать давление одних и других, обеспечивая поступления в бюджет от экономических процессов, которые развиваются в этой независимой системе — «независимо». Но откуда эта «раздвоенность» ?

Для меня непонятно, как финансовая система может быть независимой от государственной. Как желудок может быть независим от мозга? И какая Конституция может это закрепить? Такое раздвоение, двоевластие, свидетельствует об искусственном характере такого раздвоения. О нем довольно много писано.

Часто экономисты и политики пишут об этом «раздвоении», которое порождает разные «аномалии» в нашей политико-экономической системе. Такое «раздвоение» становится диагнозом всей государственно-экономической системе.

Мудрым ясно, что это внедренное «раздвоение» — есть по сути принцип «разделяй и властвуй». Внедрена для нашей России эта «независимость» чтобы сделать её зависимой.

Уши независимой статуи с факелом, расставленной по различным колониям, ради их «независимости» — торчат по всему миру. Ради независимости Ирака, Ливии, Сирии миллионы жизней были брошены на алтарь этому идолу свободы. Везде жертвы и кровь.

Как всякая одноразовая и надувная история – наша нынешняя экономическая история РФ склонна к постоянному переписыванию. На наших глазах государственные высокопоставленные мужи не то, чтобы в течении десятилетий, лет, месяцев, но даже в течении нескольких недель находят сначала падение, затем невероятный рост, затем падение, Затем опять рост. Перепись экономической истории РФ – не поддается никакой логике, кроме пожалуй, указанной надувной.

Посему ждать что-то настоящего нужно от настоящих и стоящих за государство людей, а не тех, кто хочет избавиться от всего государственного путем приватизации всего и вся за гроши. Этих «надувных» с 90-х народу и так хватило. Куда на Запад уносит всех этих «надувных» — давно известно. Перелетные эти улетают в теплые края с капиталами во время холодных кризисов. Все эти тезисы о том, что «выживает сильнейший» оставляют для внешнего пользования.

Периодически наш капитализм испускает свой дух, но его тут, же реанимируют и «накачивают» ресурсами, поблажками, триллионными вливаниями. Возможно, когда ресурсы эти кончатся, наступит отрезвление. Если нет – испить горькую чашу разочарования придется самим «реаниматологам», так как мумию оживить невозможно.

И если капитализм ненастоящий, он не устоит – таков закон жизни и истории. Можно бесконечно ставить его пугалом в государственном огороде. Но для людей он будет по прежнему, дутый, не настоящий, бутафорский, так как наша история богата другими историческими примерами, на основе которых можно строить настоящую историю РФ. А настоящая история строится всем миром, всем народом, а не отдельными группами семибоярщины.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110126/19315/-