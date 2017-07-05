Почему люди не летают? А голосовать надо правильно

Ведь советские-то летали. Нахмурьте всё, что у вас есть в головах и вы придёте к однозначному решению. Голосовать за Владимира Дмитриевича Путимедова надо против! Не по нему шапка!

Ликвидировать контору Росавиация, ликвидировать нынешний Аэрофлот. Создать Главное управление гражданской авиации «Аэрофлот». Подобрать молодого генерала на должность начальника главка. Я понимаю, что найти честного генерала крайне сложно, поэтому нужен ещё и я, как Главный инспектор Правительства России по гражданской авиации.

Вести разговоры о том, какие самолёты строить, как и сколько пустая трата времени. Постарайтесь понять, что пока вы не создадите единого мощного отечественного заказчика ГУГА «Аэрофлот» сильной промышленности для гражданской авиации вам не создать.

Необходимо отказаться от вредительской установки на разделение авиапредприятий на авиаотряды и аэропорты. Первичной единицей Аэрофлота должен стать АЭРОПОРТ. Авиаотряды должны входить в аэропорты структурной единицей и подчинятся начальнику порта.

Например, аэропорт «Шереметьево» вообще не должен иметь собственных самолётов. Его задача принимать и отправлять только иностранные самолёты. И в московской зоне он должен стать единственным портом, работающим с иностранными бортами.

БорисА, консультант

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109575/19364/-