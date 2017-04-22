Почему израильтяне уезжают в Германию?

Недавно в израильской ивритоязычной прессе был опубликован один небольшой документ – счет за покупки, сделанные кем-то в одном из немецких продуктовых супермаркетов.

Эта простая фотография произвела в Израиле эффект разорвавшейся бомбы – цены на многие простые продукты, в том числе молочные, оказались в Германии в несколько раз ниже, чем в Израиле.

Это при том, что в Германии уровень зарплат и пособий выше в несколько раз, чем в Израиле, а степень социальной защищенности также гораздо выше. Так, например, в Германии государство частично или почти полностью компенсирует малоимущим гражданам плату за аренду жилья. В Израиле же государство платит ничтожно малые суммы, и только самым-самым малообеспеченным, практически нищим людям оплачивает от трети до половины стоимости аренды квартиры.

Чтобы было понятно, о каких суммах идёт речь, сообщу, что в среднем цена аренды квартиры в Израиле составляет около 1000 долларов США, прочие расходы на электричество, налог на недвижимость (который в Израиле платит не собственник, а квартиросъемщик), расходы на воду, на телевидение, телефон и интернет составляют в среднем сумму еще около 500 долларов США. При уровне официальной средней зарплаты в Израиле около 2200 долларов США, и при том, что свыше 60% израильтян получают зарплату ниже этого среднего уровня, израильская социальная арифметика просто чудовищна. Фактически, одинокому человеку в Израиле одному на съемной квартире не прожить.

Эта фотография из немецкого супермаркета также возбудила в израильской прессе оживленную дискуссию о том, что многие израильтяне уезжают из страны, в том числе в ту самую Германию, где в свое время произошёл Холокост еврейского народа.

Как известно, по различным данным, за границей Израиля — страны, куда, согласно сионистской идеологии должны стремиться приехать евреи со всего мира, так вот, за пределами этой замечательной страны живет от 700 тысяч до миллиона израильтян. Примерно 15% из этих граждан Израиля составляют граждане Израиля арабской национальности. Это при общей численности населения Израиля 8 миллионов человек. То есть около 10 процентов населения страны, которая собирает к себе евреев со всего мира, живут за пределами этой страны, нарушая и попирая своим личным примером основную доктрину сионизма. При этом многие из них считают себя большими патриотами Израиля, но предпочитают жить и работать в других странах.

Почему израильтяне хотят уехать и уезжают из Израиля? Без относительно отъезда конкретно в Германию, для отъезда из Израиля у граждан Израиля есть много различных причин.

Попробую предположительно сформулировать некоторые из этих причин.

Отсутствие хорошей конъюнктуры. Невозможность найти достойную работу, отсутствие перспектив сделать карьеру, «схваченность» хороших рабочих мест родственниками, кумовство, местничество.

Понимание того, что для того, чтобы выйти на приличный для Израиля уровень зарплаты потребуются годы, а пока приходится работать на зарплату ниже среднеизраильской – на зарплату 6 — 7 — 8 тысяч шекелей. Отсутствие квартиры, и невозможность взять ссуду на покупку квартиры. Социальная незащищённость. Еще раз — в той же Германии значительную долю арендной платы для малоимущих жителей компенсирует государство. В Израиле нужно быть совсем нищим, чтобы получить от государства пособие в 1000 шекелей на съем квартиры. Возможно, одной из причин желания уехать является ощущение глобальной несправедливости израильского общества и нежелание по этой причине жить в Израиле.

Отсутствие конъюнктуры связано, в первую очередь, с внешними факторами. Израиль с 1946 года (с так называемой «ночи мостов», когда еврейскими партизанами были взорваны почти все железнодорожные мосты, соединявшие Палестину со всем остальным миром) не может использовать выгоды своего географического и геополитического положения — на перекрестке дорог между Европой. Азией и Африкой.

Железнодорожные мосты были взорваны, и Палестина оказалась отрезана от внешнего мира. Нефтепровод Киркук – Хайфа, который англичане строили несколько лет, так и не заработал. Вместо мира и Большого Ближнего Востока на месте бывшей английской колонии Палестина сейчас находится маленькая страна с закрытыми границами, с огромными расходами на военный бюджет и с внутренним концлагерем, в котором живут 4,5 миллиона человек арабов-палестинцев – хозяев этой земли. Нет предпосылок к инфраструктурным проектам — нет конъюнктуры. Нет свободных денег в бюджете из-за больших расходов на оборону — нет денег на развитие и на социальную защиту.

Олигархический и монополистический характер экономики ведёт к постоянному росту цен, снижению уровня жизни огромного количества людей и к увеличению социального расслоения израильского общества. В государстве Израиль построено несправедливое олигархическое общество, в нём закрылись «социальные лифты» и многим людям, особенно— молодым, стало в нём душно.

Отсутствие перспективы для себя лично — одна из самых главных причин отъезда молодёжи из Израиля. В том числе в Германию – в страну, где в свое время произошёл Холокост, в страну, где уровень жизни, уровень социальной защищённости и социальной справедливости сейчас гораздо выше, чем в нынешнем государстве Израиль.

Михаил Ошеров — блогер, публицист, политический эксперт (Израиль)

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/18249/-