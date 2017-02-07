Почему Иран — главный террорист и прогнется ли Россия под Трампа?

Для России наступает момент истины — столь много обещавший Трамп поставил Москву перед выбором — предать Иран или пойти на конфликт с новым Белым домом.

Дураку ясно, что дело не в самом Трампе, а в правом израильском лобби, олицетворенном Нетаньяху и Либерманом. Они и их партнеры в США поддержали Трампа. Они требуют защиты своих интересов.

Именно эта сила полагает Россию своей вотчиной, а ее представитель в РФ, именующий себя РЕК (Российский еврейский конгресс) -является смотрящим за интересами иностранного государства Израиль в Российской Федерации.

Недаром в руководство РЕК на менеджерские ключевых позициях в недавнее время (да, уверен, что и по сей день) входили и входят ответственные работники Ликуд (Беня Брискин, например), да и других правых израильских партий.

Почему-то РЕК до сих пор не объявлен «иностранным агентом». Хотя эта «респектабельная общественная организация», в разные времена возглавлявшаяся обвинявшимися в хищениях и убийствах гражданами (Гусинский, Невзлин, Энгель), откровенно и неприкрыто лоббирует интересы иностранного государства.

Израильские интересы очевидны:

-добиться ссоры и ухудшения отношений Москвы с Тегераном,

-разрыва стратегического партнёрства Россия- Турция- Иран,

-прекращения военного сотрудничества России с Ираном и Хизбаллой на поле боя в Сирии и Ираке

— сорвать мирные переговоры, приводящие к концу Гражданской войны в Сирии.

Блокада Ирана и особенно его ракетных технологий — обязательное условие для подготовки Израилем вторжения в Ливан и Сирию, истребительной войны против ливанских шиитов и авангарда сил антиколониального сопротивления в регионе — Хизбаллы.

В Москве есть в контексте этой ситуации, условно говоря, две внятные партии — проиранская и произраильская.

Протрамповскрй партии пока нет, поскольку Трампу хотят понравится почти все, но не очень понимают, как это сделать, чем придётся пожертвовать и что на этом можно заработать.

Проиранская партия усилилась на фоне сирийской войны и ее основу составляют — армия, ВПК и МИД. Частично СВР. Частично антитеррористические подразделения ФСБ.

Главная проблема проиранской партии — ее интерес чисто политический, но никак не подкреплённый непосредственным финансовым интересом.

Серьёзных контрактов с Ираном нет. Атомные и иные высокие технологии — под режимом тяжелейших санкций.

Объятия на поле боя с Хизбаллой и иранскими бойцами разве что в семейные фотоальбомы положишь.

Израильское же лобби имеет давние и прочные финансовые интересы в широких кругах крупных и мелких, федеральных и региональных российских элит. Является для многих из них семейным, так сказать, партнёром.

Во-первых, Израиль — это самая надежная (хотя и не дешевая) финансовая «прачечная» на Земле.

Самые грязные деньги, поступая в израильские банки или связанные с Израилем финансовые организации, уходят оттуда кошерными в западные инвестиционные проекты.

Кто начнёт задавать вопросы — нарвётся на обвинения в антисемитизме, отрицании Холокоста или что-то подобное.

Во-вторых, израильское лобби в России активно захватывает рынок сельхозпродукции (как через монополизацию импорта, так и через агрессивную интервенцию в развивающуюся сферу агротехнологий), навязывает технологическое партнёрство госкорпорациям типа Ростеха, пытается проникнуть в ВПК через логистическое партнёрство.

Эти, в принципе, вполне легальные (по российским меркам — в ЕС подобное, безусловно, сочли бы криминальным лоббизмом) действия — угрожают безопасности нашей страны.

Поскольку ставят элиты и структурные государственные подразделения разных уровней в зависимость (посредством личного, семейного или корпоративного интереса) от планов иностранного государства Израиль.

История с вице-спикером Толстым и начавшаяся, равно, как и кончившаяся, словно по свистку, травля пропутинского руководства Госдумы показательна.

Не стоит, думаю уточнять, что евреи и Израиль — не синонимы, а интересы государства Израиль и интересы еврейского народа совпадают также, как интересы, допустим, Англии и всех, кто считает себя англосаксами.

То есть — не обязательно совпадают.

Третья сила, представляющая израильское лобби в России — это, как ни странно, МВД и отпочковавшиеся от него в Росгвардию начальники, отвечающие, якобы за безопасность и внутренние дела, а, на самом деле, за контроль над территориями нашей Родины и сбор с них, под предлогом борьбы с террором и бандитизмом, разного рода негосударственных податей — от поборов водителей до крышевания чего угодно.

Миллиарды, найденные налом дома у полковника МВД — это капля в море. Никто никогда не подсчитает, сколько они, эти люди, чья служба «на первый взгляд, как-будто не видна», имеют со страны.

А каналов вывода этих денег из РФ всего два — в страны Залива (ненадежно) и в Израиль (не подкопаешься).

Есть вполне доказательная версия, что за проталкиванием начштаба Росгвардии генерал-полковника Сергея Ченчика или министра ВД Дагестана Абдурашид Магомедова на пост главы Дагестана стоит израильское лобби. Задача — взять под контроль границу с Азербайджаном. Главные лоббисты — азербайджанские евреи Год Нисанов и его брат Зарах Алиев, имеющие широкие связи в Москве, Баку, Израиле. Абдулатипова, говорят, тоже они толкали, но он не справился, погряз в коррупции.

Поэтому он и мечется последние дни между страхом вызова в АП (чтобы не писать заявление об увольнении), желанием попасть к Путину (не сбывшимся), попытками заручиться поддержкой Ильхама Алиева (безуспешными). Говорят, отчаявшись, Абдулатипов хочет самого Эрдогана просить ходатайствовать за него перед Москвой.

Думаю, бесполезно, — израильско-азербайджанское лобби, поддержавшее его четыре года назад, сегодня решило найти другого кандидата — силовика из МВД.

Дагестан, кстати, в российско-иранских отношениях играет очень важную роль.

Во-первых, транзит (иранцы жалуются на страшные поборы со стороны МВД — но это не «происки сионизма», а российская норма жизни).

Во-вторых, порт — его деградация не прекращается, а потенциально он является объектом двойного назначения, в том числе, для иранского экспорта в Европу и военного сотрудничества на Каспии (пуски ракет по ИГИЛ и пролеты их над Ираном — только нюансы этих связей).

В третьих, Израиль, имеющий теснейшие связи с Баку (вплоть до того, что израильские катера атаковали с азербайджанской территории иранские корабли со стратегическим грузом из РФ несколько лет назад), стремится закрепится в Дагестане. И партнёрство с дагестанским, в частности, и северокавказским МВД, в целом, — давняя и проверенная тактика.

Таким образом, вопрос о том, какая партия выиграет в определении вектора иранской (а, стало быть, кавказской и малоазийской) политики Москвы — политическая (военно-мидовская, назовём её «примаковской») или произраильская (финансово-лоббистская) — покажет ближайшее будущее.

А Трампу останется только ждать. Он тут ничем не рискует.

Максим Шевченко

По материалам: http://publizist.ru/blogs/23441/17094/-