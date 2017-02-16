Почему Герои должны умирать, а предатели должны жить ?!

Наверное уже многие задаются этим простым вопросом после очередного «беспрецедентного» случая. Не успели еще отойти и смириться с не боевой утратой цвета Русского духа, таких волевых и харизматичных личностей, как

Беднов, Ищенко, Мозговой, Дремов.. как новые и новые удары в самое сердце, а вернее сказать в спину, наносятся с безжалостной неотвратимостью.

И простые люди ничего поделать не могут..

Конечно, личное горе одних способно сплотить и других, как когда то, во время первых обстрелов и бомбежек, откликнулись добровольцы, и пошли гуманитарные грузы на помощь и беду наших соседей.

Но время как будто начало меняться, и в воздухе повисла какая то тяжелая и мрачная туча-тишина, сменившая ветер перемен..

Потому что слов уже не остается, а делать ничего не предлагается.

Если кто то сомневается в честности всех этих ушедших в небытие героев, и ценности их прижизненных поступков, то пускай обратятся лично к тем кто их знал. Но чтобы захотеть продолжить их дело, нужно сперва разобраться к чему готовиться, к миру или войне, и то, с какими людьми придется столкнуться.

Пока такие как Плотницкий продолжают рулить на своем месте, никакой справедливости и даже официального признания их героями, ждать не приходиться.

Призванные защищать честно делают свое дело, но никаких Моторолл и Гиви не напасешься, пока за их спинами будут прятаться трусливые но послушные оборотни, оглядывающиеся то на Москву, то на Киев и занятые лишь дележкой власти и денег. Пока не будет честной и прозрачной политики, чтобы все понимали, не только с кем они борются, но и ради чего !

Дыма, как известно, без огня не бывает. И те 20-30 % голосов считающих что могли убить свои не на пустом месте возникли. И эти голоса не только с украинской стороны раздаются (там их намного больше). Это голоса тех, кто голосовали на референдуме, кто был за Новороссию, кто знали этих командиров и воевали с ними, непосредственно самих жителей кто продолжает жить под обстрелами в ожидании неизвестно чего, вернее в ожидании чье же терпение закончиться раньше,- России и она наконец вмешается, или их собственное терпение, когда оно перерастет критическую массу и тогда уже никакие минские соглашения не смогут никого остановить.

Ну и мой голос, неравнодушного жителя России, которому становиться стыдно и обидно видеть и признавать — как моя великая страна помогает сирийцам и воюет с игилом а русским в Донбассе помочь не может.

Так вот, этот «дым» начался еще с аморальной расправой над Бэтманом- Бедновым (всего лишь за то, что он начал создавать свою партию и шел на выборы вместе с Плотницким) Т.е. со своими поступили хуже чем с пленными » айдаровцами», которые были врагами но их кормили, допрашивали и домой к маме отпускали..

Ну и понеслось.. Ищенко, Дремов, Мозговой… Казаков всех разогнали, а кто не захотел — умерли.

Создали организованную местную власть, но как то никого не могут защитить, не берегут своих, особенно тех кто слишком самостоятелен или с чем то не согласен.. Не могут, или не хотят ?!

Если не могут, пусть призовут спецов из ГРУ и ФСБ, в Крыму ведь никаких убийств и террактов, и ДРГ украинское ловиться в два счета, когда надо.. Значит в Крыму надо, а на Донбассе не надо, там что, другие русские ?

Мозговой был народником, со своими социалистическими представлениями, но видимо кому то сильно не хотелось чтобы такие люди законно приходили в политику и что то меняли..

Ведь сейчас всех все устраивает, особенно Плотницкого, впрочем как и Киев и Москву. Порошенко потирает руки а у Москвы остаются главы республик как гаранты минских соглашений..

Но, вопрос на засыпку, говорили тут про славянское братство, Русский мир и Весну, так какое к этому отношение может иметь натуральный ЖИД ПЛОТНИЦКИЙ ?? Чьи интересы он будет там отстаивать ?

Ох, хочется конечно верить и в другие версии, ведь это было выгодно прежде всего нацисткой хунте на Украине. Но версий не так много, всего три, чтобы не попытаться найти концы с началами..

Судя по тому, как проявили себя вояки ВСУ, обстреливающие далеко не прицельно и из всего что только можно жилые дома, мирных граждан и даже «боинги», а на открытые боестолкновения даже не решались, потому что получали достойный отпор и тут же отступали, бросая технику и всё остальное, — трудно себе представить, что у них остались резервы для выполнения куда более сложных задач.

Если тогда боялись, то сейчас что, уже нет ?

Это ведь какими «камикадзами» надо быть, чтобы полезть в глубокий тыл и начать хозяйничать, зная что если поймают, то лучше сразу застрелиться, чем признаться, что направлены были ВСУ и лично Порошенко, как гаранта перемирия и не нарушающего его ни чем и ни разу… (?!)

( специально про шерстил, но так и не нашел ни одного такого разведчика с украинскими корнями во время второй мировой )

Можно было бы сослаться на заверения одной ультра-правой экстремисткой группы «Мизантропик дивижн», взявшей якобы на себя ответственность за убийство легендарного Мотороллы, но на поверку оказывается, что самыми громкими до этого их деяниями были только стычки с «беркутовцами» на майдане и осквернение нескольких памятников.

Ну а сейчас, после чуть ли не самого вероломного убийства Гиви, попытались навесить всю вину на украинского то ли советника, то ли депутата — Шкиряка, всего лишь за то, что он сам когда то погрозился это сделать. Но достаточно посмотреть на его фото, чтобы понять, что это очередной политический фрик, за которым никакие серьезные силы не могут стоять. Теперь же, он весьма доволен нахлынувшей » славой»..

Как бы то ни было, но именно одна сторона продолжает страдать и терять своих героев. По ту сторону тоже убивают — Бузина, Калашников, но это у них, где милиция смотрит сквозь пальцы. А кто чужой сунется на Донбасс, сквозь все кардоны ? По почерку все эти громкие и подлые убийства очень схожи, выследить, подложить, взорвать. Как будто действует все время одна и та же ДРГ.. После Мотороллы обещали уж точно найти и отомстить. Выходит до сих пор ищут.. Прости Гиви, но боюсь и после тебя не найдут..

Так что, выглядит украинская версия куда менее правдоподобнее, чем вторая. Хотя бы самим фактом «неуловимости и профессиональности» каких то там ДРГ, действующих так ловко где угодно, но только не в крыму и РФ (потому что там не позволяют) ну и потому «дыму» с горьковатым привкусом от всех тех разборок и зачисток начавшихся в ЛНР под флагом борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

Осознать это разумом сложно. Ведь России не выгодно терять своих героев, которые так могли понадобиться для решительных действий. Если они вообще планировались когда-либо последовать, учитывая, что ничего кроме Минска-2, Москва и не предлагала.

Если бы не было еще одной, третьей версии..

И эта версия самая трудная и закамуфлированная для понимания. Ибо, при совершении какой-либо большой подлости никогда не бывает виновен только один человек. Всегда это опирается на маленькие подлости, живущие во многих из нас. И распутать всю эту цепочку подлостей связывающую исполнителей с заказчиком, бывает так же трудно, как было распутать убийство Листьева, или Кеннеди.

Можно лишь назвать эту версию действиями «пятой колонны». Правда, иногда и один человек в этой колонне может заказать музыку, а расплачиваться приходиться всем вместе.

Я сравнил это дело с убийством Листьева не случайно, потому как по прошествии времени уже не секрет какой уровень человека за этим стоял и какое негативное для России действие он оказывал..

Так где могут скрываться эти предатели, и на кого они работают, на Порошенко, на Путина, на Америку, на Жидов ??!

Ну хоть бы кто-нибудь, хотя бы одного и хотя бы раз попробовал назвать, вместо сухой и официальной версии, которую с каждым разом все тошнее слышать.

Однозначно что были информаторы на местах и они все прекрасно до сих пор себя чувствуют, разберитесь хотя бы сними. Вместо этого мы слышим одни только угрозы и обещания отомстить украинской стороне. На различных ток-шоу обвиняем во всем оппонентов. Все это порождает праведный гнев только в одну сторону, забывая при этом, что надо осуждать не только проявление жестокости и нацизма в одних, но и проявления человеческой подлости, трусости, предательства и лицемерия в других, что на мой взгляд куда хуже и коварнее.

Иной раз глядя на таких как Слава Ковтун, которых специально приглашают что бы слить на них свое негодование, хочется сказать и напомнить себе и другим слова одного классика :

«Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить.

Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать.

Бойся равнодушных – они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство»

А пока что вот так. Ничего из того, что начало происходить, уже не удивляет и ничего, кроме боли и стыда, вызывать не может.. Какая то бесславная война идет, потеряли столько людей но победы так и не видится, и героев своих уже не осталось..

Уверен, что ни в этом был план Путина. Бесславные войны никому не нужны. Но кто то очень сильно ему «подыгрывает» , бросая ту же тень и оказывая ту же «медвежью услугу», что и убийством Немцова например. И если тогда, как оказалось были замешаны чеченцы, как пешки и исполнители, то предположить кто на них мог иметь такое влияние и является до сих пор ключевым связующим звеном в чеченском вопросе, тоже можно.. И это не Р. Кадыров (!)

Есть люди и даже определенные нации с куда более изощренным и изобретательным умом, для которых не бывает ничего святого. Хорошо если они снимают маски и становятся врагами. Плохо если они входят в доверие и становятся друзьями.

Бесспорно, иуды-предатели всегда были, есть и будут в России. На примерах окружения Николая 2, Хрущева, Горбачева хорошо видно к чему приводят такие заговоры. Не привели только у одного Сталина. Но даже не хочется чтобы его пример был вообще примером, что можно и нужно поступать только так.

Хочется верить, что наш президент другой, что он настолько самостоятельный, что никого не боится и никого не слушает, кроме самого себя и своего народа. И он это всячески демонстрирует. К сожалению не так часто а только на выборах, референдумах, и ежегодных пресс-конференциях. Все остальное время его окружают советники…

А может и черт с ней, со всей этой политикой ?

Меньше знаешь — крепче спишь. Знать и искать правду себе бывает дороже. Пускай там наверху во всем разбираются.

Но зачем тогда будили Русского медведя, чтобы заставить опять впасть в спячку ?!

Но я почему то уверен, что зная правду или почувствовав ее вкус, и видя какая несправедливость твориться на этом свете, Русский человек заснуть уже не сможет, как бы он не старался. И как бы другие не старались его усыпить…

Так будем ждать этой правды, надеяться на нее, и не спать !!!

Олег Гамаюн.

P.S. Все перечисленное лишь переложение всего того, что можно найти при желании в интернете.

Всю информацию удалить не возможно. И она взывает самого пристального к себе внимания.

Ищите и обрящите. Не будьте равнодушным…

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110190/17216/-