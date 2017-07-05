ПОЧЕМУ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ…

Леонид Ивашов: Зачем американская разведка лжет о российской армии









Обозреватель The National Interest Дэйв Маджумдар оценил «уровень опасности» российской армии. По мнению журналиста, он значительно возрос со времен Советского Союза. Издание признало, что РФ быстро создала современную армию и продолжает ее модернизировать.

Маджумдар процитировал некоторые положения 116-страничного доклада разведывательного управления минобороны США. В этом документе военные эксперты подробнейшим образом анализируют состояние российских вооруженных сил. Авторы пишут, что армия нашей страны находится «на подъеме» и «способна выполнять весь спектр современных боевых задач».

От себя обозреватель The National Interest добавляет, что Россия обновила свою военную доктрину и теперь может вести более «симметричные» боевые действия.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что наша страна и дальше будет наращивать свой военный потенциал, чтобы защищаться от угроз, исходящих от потенциальных агрессоров. По словам Путина, защитить РФ от давления, шантажа, а также обеспечить территориальную целостность способны «только современные мощные и мобильные вооруженные силы».

Тем временем западные СМИ с ужасом сообщают, что Россия поставила перед собой задачу разработать самое современное тактическое и стратегическое ядерное оружие. Это стало ответом на «третью компенсационную стратегию» Пентагона.





— Пугают модернизированной русской армией, чтобы выбить больший бюджет для своего ВПК?

— То, что разведка лжет, это очевидно. Если сравнивать соотношение вооруженных сил США и России, плюс вооруженных сил НАТО, стоящих на российском направлении, то здесь превосходство явное и почти решающее на стороне Запада.

Но тогда встает вопрос: для чего американская военная разведка запускает эту огромную ложь? Понятно, что Пентагон хочет побольше финансовых средств, бюджетных назначений выколотить для себя, это да, но здесь еще некая опасная традиция прослеживается. Когда явно врет американская разведка, то перестают существовать государства, уничтожаются лидеры. Это принимает уже давно серийный поток, к сожалению. Ложь в отношении союзной республики Югославии, а раньше большой Социалистической Федеративной Республики Югославии, закончилась разрушением государства. Ложь по поводу геноцида в населенном пункте Рачка спровоцировала удар по союзной республике Югославии, последующее свержение и арест Слободана Милошевича и его уничтожение.

То же самое мы наблюдали по Ираку, когда Колин Пауэлл, пресс-секретарь США, показывал пробирку якобы с химикатами, с отравляющими веществами, на генеральной ассамблее ООН: государство было уничтожено. Как и в случае с Югославией, это оказалось ложью. Ложь закончилась разрушением Югославии, казнью Муаммара Каддафи. И в этом плане нужно очень серьезно относиться к вранью американской военной разведки. Потому что это делается не только для выколачивания новых бюджетных назначений, это может закончиться серьезным военным ударом по России.

— А мы анализируем состояние армии в США?

— У нас как-то не принято, чтобы факты доклада разведуправления Минобороны пускать в СМИ и их обсуждать.

— А какую информацию о своей армии, о своей позиции по безопасности нам стоит открыть и донести до мировой общественности?

— Конечно, от руководства идут доклады о состоянии, о наращивании вооружений. Причем с использованием новых видов и типов оружия, таких как кибероружие, как массовое производство беспилотников для военных целей. Но мы находимся все равно в состоянии обороны. И даже в информационном плане мы все время защищаемся.

Наверное, пришла пора, когда нужно жестко заявить — с опорой на нашу военную силу — о том, чего мы в этом мире хотим, каким мы хотим видеть мир, что будем выстраивать этот мир справедливым, безопасным, многополярным. Мы выступаем против военно-силового диктата. Это надо фиксировать в своих военных доктринах, концепциях стратегий национальной безопасности. Мы пока только защищаемся.

Мы должны говорить о наших интересах в Европе, кого мы будем защищать, оберегать. Не оправдываться, а в рамках международного права, в рамках устава о праве на индивидуально-коллективную оборону мы должны уже наступать. Тогда американцы будут вести себя сдержаннее.





Правда.ру

Леонид Ивашов

3.07.2017

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/19352/-