Почему демократия – это всегда не власть народа, а власть над народом

Я никогда не хожу на выборы. Потому что принимать в них участие – это значит садиться играть в карты с шулерами.

Если человек сел играть с шулерами, то он делает ошибку не тогда, когда ходит девяткой или бьёт тузом. Ошибку он делает только одну – когда берёт карты в руки. А всё остальное – сугубо третьестепенно.

Да, вы можете попытаться сходить не той картой, какой ходят ваши соседи. Вот все голосуют за представителя «Единой России» или, допустим ЛДПР, – а вы проголосуете за человека от КПРФ или «Справедливой России». При этом вам кажется, что вы ходите невесть каким козырным тузом.

Но всё это чепуха. В этой игре у вас абсолютно нет шансов, с каких бы там козырей вы ни ходили.

И не надо говорить, что мол власть как раз и заинтересована в том, чтобы «протестный электорат» не ходил на выборы, а ходили бы только их сторонники… Вы не можете знать, в чём именно власть заинтересована, а в чём нет. Вы можете лишь предполагать. И ваше предположение – вполне может быть ошибочным.

Вы хотите насолить правящей партии, голосуя за одного из оппозиционеров? А вам не приходила в голову та простейшая мысль, что раз его допустили к выборам, значит, он уже не совсем оппозиционер? Значит, он вполне свой для власти, там уже всё обговорено – и вы ужаснёте только свои тапочки, проголосовав за этого человека?..

Вы полагаете что для кого-то будет страшным сюрпризом то, как вы проголосуете? А вам не приходило в голову, что ваш голос вполне учтен в грядущей статистике выборов и что на него тоже делается определённый расчёт?

Ведь 100% голосов, отданных за одного депутата – это очень плохо и некрасиво. Это провал всей игры.

Обязательно должно быть, как минимум 20% «против» (то есть – отданных за как бы оппозиционеров). Понимаете – так и должно быть. Ваша суперхитрость, ваше сверхковарство, ваш бурный протест – все это укладывается в статистику, нужную организаторам игры…

Означает ли всё вышесказанное, что только в России нет нормальных выборов – в то время как в других странах они есть и там с демократией всё в порядке?

Нет. Россия вовсе не так сильно отличается от остального мира, как это принято порой думать. Просто надо расстаться с некоторыми стереотипами, не имеющими ничего общего с реальностью.

Например – все ли граждане России знают, что в Китае всегда была многопартийность – в том числе и во времена Мао Цзэдуна? И в Северной Корее – тоже?

Все ли в курсе, что в США нет и никогда не было всеобщих президентских выборов?

Поинтересуйтесь, какая часть жителей Израиля или стран Прибалтики обладает избирательным правом…

Многие ли знают, что Канада, или Австралия – не являются независимыми странами?

Если снять розовые очки и внимательно присмотреться к окружающему миру, то можно довольно быстро убедиться, что сама идея демократии и всеобщих выборов – это блеф, игра, спектакль.

Да, есть страны, где этот спектакль ставится на гораздо более высоком уровне, чем в России. Там актёры играют неизмеримо лучше, с настоящим мастерством. Но от этого, спектакль не перестаёт быть спектаклем. Кино не становится реальностью.

Например в Соединённых Штатах формально, в принципе победить на выборах может кто угодно. В том числе и коммунисты.

Но в реальности – ничего подобного не может быть. И вовсе не потому что коммунистов не допустят до выборов или начнут репрессировать – нет, так грубо американцы играть не станут. У них правила игры отточены до мелочей.

На протяжении веков в таких странах как США и Великобритания действует система, согласно которой, между собой состязаются две крупнейшие партии в стране. Обе они – являются ответвлениями одной и той же правящей группировки. Это два пальца одной и той же руки.

Когда правят представители одной партии – представители другой партии их нещадно критикуют за малейшие промахи (и это очень благотворно действует на правящую партию, не даёт ей расслабиться). А когда, на волне этой критики, к власти приходят критиковавшие – их начинают критиковать уже представители партии, потерявшей власть.

При этом, критикуя друг друга, обе партии тщательно избегают наносить друг другу смертельные удары.

На всякий случай во время выборов появляется еще «независимый кандидат», действующий как бы сам от себя – и притягивающий к себе голоса протестного электората, подмечающий и критикующий недостатки обеих лидирующих партий.

При этом все средства массовой информации и все финансовые потоки находятся в руках единого правящего центра, из которого как раз и растут ноги обеих правящих партий. «Независимый кандидат» финансируется и обеспечивается информационной поддержкой из того же источника.

То есть картина примерно такая. На баскетбольной площадке два взрослых, сильных игрока постоянно перебрасывают друг другу мяч. Тут же маячит игрок среднего роста – сугубо на тот случай, если вдруг, по какой-то случайности большие игроки упустят мяч. Тогда он мяч подхватит – и перебросит его всё тем же двум большим игрокам.

А вокруг суетится малышня, которой никто не запрещает принимать участия в игре. Им разрешено присутствовать на поле, им на полном серьёзе говорят, что они на равных участвуют в общей игре, по общим правилам.

Но ежу понятно, что этой малышне ничего не светит. В том числе – ничего не светит тем же американским коммунистам.

В России всё проходит грубее. Российские политические актёры – в подмётки не годятся американским политическим трюкачам.

Может быть, потому что в России такая система ещё не прижилась как следует, не отшлифована. А может, потому что в России очень плохо с образованием. У нас ведь если человек имеет диплом о высшем образовании – это ровным счётом ни о чём не говорит. Он вполне может быть набитым дураком, не знающим таблицы умножения.

Представьте себе, какие могут быть политтехнологи из подобных молодых людей, получивших дипломы по блату…

Надо понимать, что так называемая «демократическая система, при которой народ как бы принимает участие в большой политике, была создана неглупыми людьми из числа власть имущих. И вовсе не для народа. Эту систему элита создала исключительно для самой себя.

На протяжении столетий между соперничающими кланами происходила жесточайшая, порой даже кровопролитная борьба за власть. Было много переворотов, заканчивавшихся казнью проигравших.

Когда правящий монарх становился старым и слабым – ослабевало и его государство. А между кланами приближённых – начиналась грызня за власть, за влияние на наследника.

И вот в конце концов была придумана система, при которой правитель не засиживается на троне до глубокой дряхлости. Это так называемая «демократия», при которой есть элемент состязания между разными ветвями власти (а значит, можно избежать застоя и деградации), при которой ушедший в отставку лидер не подвергается опасности быть убитым или осужденным. Он продолжает до конца жизни пользоваться особым почётом, льготами и уважением, и у народа создаётся впечатление, что он как-то причастен к власти. При так называемой демократии человеку, который жалуется на власть, всегда можно бросить упрёк: «Но ты же голосовал за нее! Ты же голосовал за эту партию, за этих министров! В следующий раз головой думай, прежде чем голосовать за плохих людей. Не надо устраивать мятежей и революций – надо спокойно дождаться выборов и проголосовать по-другому.»

И стандартному представителю охлоса как правило не приходит в голову, что его дурят, что голосовал-то в принципе – не он. Голосовала пропаганда, вбитая в его башку средствами массовой информации. Голосовали ложные стереотипы, которыми напичкали его подсознание всё те же СМИ. Голосовало отсутствие реальной информации. Голосовали разные плюшки, которыми человека манили во время выборов…

Правда, иногда такая система может давать сбой – особенно в слаборазвитых странах, где всё ещё очень зыбко и где может иметь место вмешательство со стороны иностранных спецслужб.

Например на Украине, когда Януковичу осталось править всего год, люди сказали: «Нет, мы не будем ждать этот год. Мы не будет дожидаться выборов, потому что эти выборы – игра. И мы не станем играть в такие игры. Мы прямо сейчас дадим Януковичу пинка.»

Но люди сказали так не потому, что они резко поумнели, а потому что пропаганда, идущая со стороны вашингтонского обкома – оказалась сильнее пропаганды отечественной и московской. Американские актёры победили киевско-московских. Шулера из Вашингтона – оказались круче, профессиональнее местных и кремлёвских.

Если кремлёвские не извлекут из всего происшедшего должных уроков – вашингтонские шулера могут и в Москве что-то замутить.

Но не потому что в США демократии больше (демократия – это вообще миф, иллюзия), а потому что в Вашингтоне лучше умеют мозги компостировать…

В 1991 году демократия дорвались до власти в России. Итог – тяжелейшие бедствия, потеря громадных территорий, нищета, тотальное ограбление страны, настоящая демографическая катастрофа, разрушение промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры, и вообще всего, что поддаётся разрушению…

Население вспоминает эти времена как период абсолютного беспредела, когда банды устраивали вооружённые разборки в 5 минутах езды от Кремля, когда человек, выходя утром из дома, не знал, вернётся ли он живым вечером домой. Когда люди боялись заходить в собственные подъезды, а удельные князья в регионах творили произвол – и невозможно было найти на них управу.

Осетино-ингушский конфликт помните? Когда один российский регион, воевал с другим российским регионом…

Людям годами не платили зарплату – и с этим ничего нельзя было поделать.

Какая уж там, прости Господи, демократия!!! Какое там народовластие!..

Вспомните, что случилось с Верховным Советом Российской Федерации (всенародно избранным) – который в общем-то и не был коммунистическим, но мешал Ельцину и его «демократической» банде подельников совсем уж безоглядно грабить страну.

Если кто подзабыл – Верховный Совет расстреливали из танков среди бела дня, на глазах у сотен иностранных корреспондентов. Это показывали по всем мировым телеканалам. И президент Соединённых Штатов Билл Клинтон, приехав в Россию, публично выразил своё одобрение Ельцину: «Я восхищён тем, что вы здесь делаете»…

Как говорил папаша Мюллер из «Семнадцати мгновений весны», «Ясность – это одна из форм полного тумана». Так вот, перефразируя Мюллера, можно сказать: демократия – это наиболее изощренная разновидность диктатуры.

В былые времена людей угоняли во время набегов, продавали их на невольничьих рынках, хозяева платили за рабов немалые деньги, заставляли их работать (а работали рабы плохо – за ними нужен был глаз да глаз), охраняли их, боялись их (восстания рабов и крепостных происходили постоянно).

И веками рабовладельцы мечтали: как бы сделать, чтобы рабы хорошо работали, были бы всем довольны, любили рабовладельцев, сами просили работу, никуда бы не убегали и не восставали?..

Казалось – это из области фантастики. Этого невозможно добиться никакими судьбами! Но нет – добились. С течением времени умные люди придумали новую систему.

И сказка сделалась былью: сегодня не надо никого угонять в рабство – люди сами ищут работу. Сами просят хомут себе на шею. И бывают рады-радёшеньки, когда этот самый хомут находят.

Людям не приходит в голову ненавидеть своего работодателя, восставать против него. Наоборот – они благодарны ему за тот хомут, который он им предоставил.

Сегодняшние рабы не сбегают от хозяев. Напротив – они жутко расстраиваются, если хозяин их прогоняет.

В былые времена нередко совершались набеги ради похищения женщин. Например турки во время набегов уволакивали на арканах молдаванок, украинок, грузинок…

Набеги эти – были делом рисковым. Во время набега можно было и голову сложить. И вполне можно было ожидать ответного набега – со стороны тех же запорожских казаков, например.

Сегодня молдаванки, украинки, грузинки – сами едут в Турцию. Их не надо угонять насильно. И не нужно заморачиваться с гаремами, содержать их всю жизнь в этих гаремах (в том числе и в старости). Хватит с них и панелей.

Попользовался турок женским телом, сунул в качестве оплаты бумажку с написанной на ней суммой – и до свиданья…

Раньше власть имущим постоянно приходилось доказывать подданным свою дееспособность, храбрость, силу, мужество, ум.

Пётр I лично участвовал в Полтавской битве. Одна пуля пробила ему седло, другая – шляпу.

И шведский король Карл XII тоже лично участвовал в той же битве. Чуть не попал в плен.

Дмитрий Донской, во время Куликовской битвы бился в первых рядах и чудом остался жив.

Александр Невский во время битвы со шведами на Неве (за что и получил своё прозвище) лично копьём пробил лицо шведскому князю Биргеру.

Императрица Анна, вздумав отвоевать у турок Крым – послала туда своего самого обожаемого любовника. Ей и в голову не пришло послать кого-то другого. И этот смазливый лоботряс даже не подумал как-то уклониться.

А почему власть имущим постоянно приходилось доказывать свою дееспособность?

Потому что в противном случае их могли свергнуть, придушить, отравить, в монастырь заточить, ослепить (как Василия Тёмного), зарезать, стукнуть чем-то тяжёлым по голове (как Павла I), обезглавить (бывало такое в Англии и Франции)…

Теперь власть имущим опасаться нечего. Они разыгрывают перед толпой спектакль, называемый «свободные выборы».

Разумеется, ни о каких свободных выборах тут не может быть и речи. Все средства массовой информации находятся в руках определённых кланов. И потому прославляют, рекламируют лишь тех, кто изначально намечены в лидеры главами вышеупомянутых кланов.

Каким бы ни был человек талантливым, порядочным – он не только не будет избран, о нём вообще никто ничего не узнает, если этого не пожелают кланы, под контролем которых находятся СМИ.

Более того, если этот самый человек чем-то не угодит «хозяевам жизни» – его ошельмуют, обольют грязью (через те же самые СМИ) так, что человеку придётся прятаться и таиться. А толпа будет с улюлюканьем участвовать в этой травле…

И наоборот: каким бы ни был болваном, казнокрадом, предателем, извращенцем тот или иной индивид – средства массовой информации могут его преподнести толпе почти святым. И толпа это скушает. И понесёт мерзавца во власть на руках.

Это примерно как в спектакле или в кино, когда зрители порой забывают, что перед ними не Робин Гуд, не Отелло и не Гамлет – а всего лишь актёр, выучивший свою роль по бумажке (а если текст забудет – суфлёр из будочки подскажет).

И потом, если люди бывают разочарованы властью – им говорят: «А чего вы хотите? Какие претензии? Вы ведь сами эту власть выбрали – разве не так?»

Черчилль говорил, что демократия плохой вид правления – но остальные ещё хуже. И действительно, для власть имущих демократия – самая лучшая форма правления.

Ведь это та же самая диктатура. Только в отличие от диктатуры «обычной», «открытой» – демократия является спектаклем для дурачков, которые всерьёз думают, что они в чём-то там участвуют и на что-то влияют. А в случае плохих результатов – винить могут только себя лично.

За последние века человечество много чего понаизобретало. Тут тебе и электричество, и авиация, и автомобили, и телевидение, и атом…

Но одно из самых главных изобретений – это то, что в наше время принято называть «демократией». Такая система, при которой граждане, которыми власть имущие манипулируют как хотят – совершенно искренне считают себя свободными.

Поймите правильно – я не враг демократической идеи в том виде, как её преподносят широкой публике. Как не враг, например, Деду Морозу.

Я просто не верю в реальность существования «настоящей» демократии – как не верю в Деда Мороза.

Впрочем латентным мазохистам, которых много среди граждан обеих полов и которым нравится, когда политики их имеют в изощрённой форме, я ни в коем случае мешать не собираюсь.

Всего лишь высказываю своё личное мнение – которое постарался максимально обосновать.

Олег Боровских

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108984/20199/-