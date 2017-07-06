Побои, удушение, пытки током: бывший узник СБУ рассказал о тайной тюрьме в Мариуполе

Бывший пленный сторонник ДНР Виталий Осинский сегодня на пресс-конференции в ДАН рассказал о зверствах украинских спецслужб.

Мужчина провел 10 дней в застенках тайной украинской тюрьмы.

«Задержан я был 28 января 2015 года в Мариуполе неизвестными лицами в масках. Они отвезли меня „на подвал“, где и начались пытки. Объяснения, что они от меня хотят, я так и не добился», — начал рассказ Осинский.

По словам бывшего узника, надзиратели неоднократно меняли виды пыток и истязаний, приковывали наручниками, избивали, мучили удушением.

«Надевали противогаз и перекрывали воздух, били в живот и спину, прикладывали электронные провода. Клали тряпку на лицо и поливали водой, а когда захлебывался, переворачивали на бок, чтобы не задохнулся», — перечислил мужчина.

Где именно в Мариуполе располагалась тюрьма, Осинский так и не узнал. Он помнит, что процессом руководил некий «полковник» — так истязатели называли своего командира. Тот неоднократно интересовался семьей сторонника ДНР и грозил расправиться с его сыном.

«Ему ответили, что у меня есть маленький ребенок. Сказал: везите его сюда, я у него на глазах его разорву», — вспоминает бывший заключенный.

Осинский пробыл в подвале 10 дней. После был помещен в камеру в управлении СБУ в Мариуполе. В боевых действиях он не участвовал, и официальные причины задержания ему так и не назвали. Спустя еще некоторое время Осинский был отпущен на территорию ДНР в рамках обмена пленными между Донецком и Киевом.

Читайте также: «Посмотрите на эти лица»: украинцы показали лидерам G20 лица карателей-«атошников» (ФОТО)

О применении насилия на Украине не понаслышке знает еще одна бывшая узница — Александра Валько, которая в 2014 году на посту депутата Первомайского сельского совета Ясиноватского района принимала участие в подготовке референдума о самоопределении Донбасса.

Как и многие другие плененные сторонники Донецкой Народной Республики, Валько прошла пытки и унижения, которым ее подвергали боевики националистических батальонов.

«Поздним вечером 27 января 2015 года „Правый сектор“ в количестве 12 человек с автоматами выломали двери моего дома, ворвались и увезли меня на шахту „Россия“ (Красноармейский район — прим. ДАН).

Я была закована в наручники. Руки сгнили до костей. Меня не кормили, поили какой-то жидкостью — скорее всего это были наркотики.

Били очень сильно резиновым молотком по голове. У меня на лице три перелома. Резали ножом, ломали ногти», — рассказывает Валько.

Условия содержания не отвечали даже элементарным санитарным нормам. После 11 суток в наручниках Валько поместили в холодную камеру. Женщина до сих пор не может понять мотивации украинских боевиков.

«Мы не военные люди, мы просто гражданское население», — сказала она.

Согласно данным уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой на 30 июня, украинская сторона удерживает 684 человека. Нахождение 419 из них представителями Киева подтверждено, сведения о 248 лицах отсутствуют либо уточняются. Еще 508 человек в настоящее время числятся пропавшими без вести.

Напомним, что ранее Морозова неоднократно заявляла о наличии тайных тюрем на Украине. Так, в мае 2016 года СБУ намеренно не пустила представителей подкомитета ООН по предупреждению пыток в тюрьмы Донбасса, чтобы скрыть издевательства над пленными.

Читайте также: Киев повел себя на переговорах в Минске по-хамски, — политолог