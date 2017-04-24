«Победа московского попа — это плевок на могилы солдат», — раскольник «Киевского патриархата» о победе православного священника в «Голосе» (ФОТО)

Представители так называемой «Украинской православной церкви Киевского патриархата» откровенно взбешены победой священника УПЦ Московского патриархата в украинской версии шоу «Голос».

«Победа московского попа в украинском конкурсе на четвертом году войны — это не просто когнитивный диссонанс.

Это верблюжий плевок на могиле солдат, которые на ваших кладбищах похоронены под желто-голубыми и красно-черными флагами», — пишет на своей странице в Facebook «настоятель» полтавского Свято-Николаевского храма УПЦ КП Александр Дедюхин.

На фото: «настоятель» Александр Дедюхин

Он утверждает, что выступление отца Александра Клименко представляет собой «этнографичесие консервы, шароварщины и другой антураж „Мосфильма“ об Украине».

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«Ватник-антимайдановец, работающий священником в церкви-оккупанте, олицетворяет для вас голос страны. Ню-ню. Жрите свои вареники, но могилы хоть не топчите», — беснуется раскольник из «УПЦ КП».

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