По «сытой» столице судить в целом о стране — большая ошибка.

Банк России заявил об улучшении потребительских настроений граждан. По данным январского обзора ЦБ на основе результатов соцопроса фонда «инФОМ», четверть россиян верит, что в ближайший год их материальное положение улучшится. При этом столько же продолжают экономить на еде, следует из обзора. Такой парадокс едва ли дает поводы для оптимизма.





Как отчитались в ЦБ, в январе зафиксировано максимальное значение позитивных ожиданий граждан, касающихся их материальных благ. Еще в III квартале 2016 года ухудшение благосостояния отмечали 40% россиян, теперь их осталось около 30%. По данным Центробанка, индекс потребительских настроений растет второй месяц подряд. Отмечается, что россияне стали больше покупать — по оценке 21% опрошенных настоящее время является подходящим для крупных приобретений (мебели,электроники, недвижимости). В то же время 23% респондентов назвали текущий период самым подходящим для сбережений. Отмечается, что за последний год некоторым опрошенным удалось не только не ухудшить, но даже улучшить материальные условия жизни.

Правда, таких «счастливчиков» не много — всего 1%.

Как резюмируется в обзоре ЦБ, потребительские настроения изменились в лучшую сторону благодаря снижению инфляции (за год ов два раза — с 12,9% до 5,4%), росту зарплат и сокращению уровня безработицы.

Также ЦБ отмечает, что в январе продолжилось снижение инфляционных ожиданий населения, хотя и медленными темпами. Большинство россиян полагает, что инфляция сохранится на текущем уровне, и только четверть респондентов верят в достижение целевого показателя в 4%, который запланировал ЦБ.

В то же время в обзоре Банка России содержатся куда более удручающие цифры, которые не очень-то коррелируют с выводами об нарастающем оптимизме потребителей.

Согласно опросу, половине сограждан в минувший год приходилось отказываться от запланированных трат, в частности, ремонта, отдыха, покупки мебели и даже лечения. Каждый пятый отказывается от покупки овощей и фруктов, каждый четвертый экономит на одежде, а треть опрошенных не может потратиться даже на колбасу, сыры и рыбу.

К слову, о том, что из-за кризиса россияне вынуждены затягивать пояса потуже, гласят практически все соцопросы за последнее время.

Согласно данным «Левада-Центра», 58% соотечественников экономят на еде, а ученые ВШЭ в январе выяснили, что преобладающие большинство (90%) уверено в повышении цен.

При этом половина респондентов считает, что в 2016 году ситуация в экономике в целом ухудшилась, а 27% ждут и дальнейшей деградации в 2017-м.

Однако власти не устают убеждать народ в том, что страна уверенной поступью идет к экономическому росту. Вместе с тем доходы населения продолжают падать, отмечает заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин. «С учетом внутренних факторов мы барахтаемся в «болотной» экономике с концентрацией денежных ресурсов в Москве.

Но по «сытой» столице судить в целом о стране — большая ошибка. Здесь уровень жизни примерно как в Чехии, и кафе заполнены, и денег хватает. В регионах же доходы на душу населения существенно ниже. А вот внешние факторы не предугадать: тут уж как кривая выведет. Если удастся удерживать высокие цены на сырье при сохранении спроса, то и потребителям от нефтяного крана что-то достанется.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109993/17159/-