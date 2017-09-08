По пути к Карибам ураган «Хосе» усилился до третьей категории

Ураган «Хосе», который двигается в сторону Карибского бассейна на смену уже бушующей там «Ирме», усилился до третьей категории из пяти возможных. Как сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов, «Хосе» продвигается через Атлантический океан на запад.

По словам метеорологов, сейчас скорость ветра в эпицентре достигает 195 км/ч, что на 35 км/ч больше, чем предыдущие данные. Кроме того, синоптики рассказали, что шторм «Катя» в Мексиканском заливе набрал силу и также теперь считается ураганом.

Ранее на Карибы обрушился ураган «Ирма», который нанес островам значительный ущерб, есть погибшие и раненные. Сейчас у этого атмосферного вихря пятая категория и он движется на американскую Флориду. Причем «Ирма» сильнее «Харви», который в конце августа разрушал Техас.