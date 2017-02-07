По приказу Путина: в армии началась внезапная проверка ВКС

Сегодня, 7 февраля, в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка Воздушно-космических сил. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

С 9 часов органы военного управления, соединения и воинские части приступили к выполнению соответствующих мероприятий. Министр отметил необходимость уделить особое внимание состоянию боевого дежурства, развёртыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии.

Как сообщало EADaily, 4 февраля более 500 военнослужащих и 100 единиц техники были задействованы во внезапной проверке боеготовности российской военной базы в Южной Осетии. Мотострелки, танкисты, артиллеристы были подняты по тревоге и совершили марш на полигон Дзарцеми, где отработали практические задачи в полевых условиях.