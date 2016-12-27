По иску экс-депутата Рады: суд признал «евромайдан» госпереворотом

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника о признании событий на Украине в 2014 году (евромайдан») государственным переворотом. Соответствующее решение зачитала судья Анна Шипикова во вторник, 27 декабря.

«Данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле», — говорится в определении судьи.

Согласно определению суда, «в результате односторонней поддержки представителей западных государств» на киевском майдане произошли события, которые привели к массовым беспорядкам, захвату административных зданий, убийству сотрудников правоохранительных органов, изменениям в законодательстве и незаконному отстранению президента Виктора Януковича в нарушение Конституции Украины от исполнения его обязанностей.

Одним из важных факторов смены власти на Украине российский суд признал участие в этом процессе вооруженных националистических организаций. «На Украине действуют экстремистские группировки, являющиеся частью власти и преследующие людей по принципу социальной и идеологической ненависти», — говорится в тексте судебного акта.

Факт госпереворота, по мнению суда, подтверждается, в частности, данными в суде показаниями Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-главы администрации президента, экс-главы МВД и СБУ Андрея Клюева, экс-министра МВД Виталия Захарченко и экс-председателя СБУ Александра Якименко, а также экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки.

Суд отдельно подчеркнул необходимость дать оценку произошедшим на Украине событиям. «Между российским и украинским народами сложились уникальные отношения, поэтому российский суд обязан дать правовую оценку произошедшим на Украине событиям», — сказала судья.

Как сообщало EADaily, бывший депутат Верховной рады, член Комитета спасения Украины Олейник обратился в суд по месту жительства с иском о признании событий февраля 2014 года государственным переворотом. Он настаивает на том, что президент Украины Виктор Янукович был смещен с должности незаконным постановлением парламента, так как указанная в нем мотивировка не предусмотрена Конституцией страны. Таким образом, отстранение главы государства, а также назначение досрочных выборов 25 мая 2014 года являются незаконными.