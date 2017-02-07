«По Донбассу»: Украина обратится в Международный уголовный суд

Генеральная прокуратура Украины направит материалы в Международный уголовный суд, которые «свидетельствуют о нарушении международного гуманитарного права» в Донбассе. Такое постановление приняла сегодня, 7 февраля, Верховная Рада Украины.

За соответствующий проект постановления проголосовало 258 депутатов, при минимально необходимых 226. «Парламент Украины поручает генеральной прокуратуре направить в Международный уголовный суд материалы и документы, которые свидетельствуют о нарушении международного гуманитарного права… в рамках дела, которое осуществляется судом в соответствии с постановлением от 4 февраля 2015 года номер 145», — сказано в документе.

«Парламент обращается к международным организациям, представителям гражданского общества, правозащитным организациям с призывом расследовать случаи серьезных нарушений международного гуманитарного права», — говорится в обращении.

Как сообщало EADaily, за прошедшие сутки ВСУ 607 раз обстреляли территорию ДНР. Под огонь попали села Яковлевка, Спартак, Жабичево и Крутая балка в Ясиноватском районе, зона бывшего аэропорта, Киевский и Петровский районы Донецка. При этом ВСУ сосредоточили в Марьинке (на западе Донецка) до 13 танков, а в поселке Новомихайловка Марьинского района — 2 САУ «Акация», под Ясиноватой, в Новокалиново, позиции украинских силовиков усилили 3 РСЗО «Град», еще 8 переброшены в район Ивановки (37 км к западу от Донецка).

Со стороны Украины к линии разграничения на Донбассе продолжается движение тяжелой техники, идет подвоз вооружений и боеприпасов.