По делу о нападении на автобус «Боруссии» задержан гражданин России

Бойцы полицейского спецназа GSG-9 в федеральной земле Баден-Вюртемберг задержали мужчину, подозреваемого в причастности ко взрывам у автобуса дортмундского футбольного клуба «Боруссия». Об этом сообщает Spiegel Online со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, предполагаемый исполнитель атак, 28-летний Сергей В., являющийся одновременно гражданином России и Германии, проживал неподалеку от города Тюбингена. Следствие установило, что он не является экстремистом, а действовал сугубо из корыстных побуждений.

Задержание стало результатом совместных действий федеральной прокуратуры, Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и полиции земли Северный Рейн — Вестфалия. Мужчина находился в поле зрения правоохранительных органов около недели. На след возможного преступника их навел источник в финансовом секторе.

Вероятный мотив мужчины заключался в том, чтобы инцидент повлек за собой обрушение акций «Боруссии», благодаря чему он надеялся заработать на обесценивании бумаг на фондовом опционе. По информации Spiegel Online, подозреваемый взял потребительский кредит и 11 апреля приобрел 15 тысяч опционных сертификатов сроком действия до 17 июня 2017 года общей стоимостью 78 тысяч евро, необходимых для последующего приобретения и реализации ценных бумаг. Торговая операция была проведена в интернете через IP-адрес отеля «L`Arrivée», где разместилась перед матчем дортмундская команда и где он забронировал номер.

По данным следователей, обвиняемый не состоял в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в РФ), но хотел направить правоохранительные органы по ложному следу, замаскировав инциденты со взрывами под теракт ИГ.

Напомним, что 11 апреля по пути к стадиону, где должен был пройти матч, перед автобусом с членами команды «Боруссии» произошел взрыв. В автобусе выбило стекла. Сработали три устройства малой мощности, в результате чего пострадали двое прохожих. Единственный пострадавший — игрок «Боруссии» 26-летний Марк Бартра, получил ранение руки осколком стекла и уже выписан из больницы.