По данным разведки: США готовятся к вторжению в Сирию при помощи ИГИЛ

«Русской Весне» удалось пообщаться с офицером разведки, долгие годы проработавшим на «американском направлении». Он рассказал о тонкостях стратегии и тактики США, а также о грязных планах Вашингтона в отношении Сирии.

После Второй мировой войны вплоть до начала 90-х годов прошлого века велся непрекращающийся раздел мира между двумя сверхдержавами США и СССР.

Когда Советского союза не стало, штаты стали единственной сверхдержавой на планете, и начали компанию по установлению контроля над странами, входившими в зону влияния СССР. Некоторые, как ряд стран восточной Европы, такие как Польша, Чехия, Словакия и т. д., добровольно и безболезненно входили под управление США. Однако большинство стран, бывшие «негласные советские республики», отказались добровольно попадать под управление США и остались верными друзьями России.

В целях реализации своих захватнических планов, США начали реализовывать различные схемы по смещению неугодных руководителей государств и назначению на высшие посты своих ставленников.

Тактика США по смене неугодных президентов

В конце 90-х — начале 2000-х годов широкой популярностью у США пользовалась практика смены правительств под эгидой якобы освобождения народа какой-либо страны от тирании действующего правительства и установления истинной демократии. Схема, если упрощенно, делилась на три этапа.

Первый этап — подготовительный. В него входило создание оппозиции в стране. Для оппозиции не важно реальное положение дел, ее задача — любыми способами дискредитировать действующую власть. Даже если бы в этих странах каждый житель был богачом, а правитель был бы святым — оппозиция все равно должна быть недовольной и вести свою работу. Данный этап длится несколько лет до начала второго этапа.

Второй этап — восстание, сепаратизм. По всей стране на деньги США и других стран Запада поднималась волна протестных настроений, в результате чего действующая власть в стране свергалась или государство распадалось. Распад государства становился чаще всего результатом, когда силами оппозиции разжигались разногласия внутри страны по национальному или религиозному признаку с поддержкой сепаратистского движения. В обоих случаях все приходило к следующему этапу.

Третий этап — установление марионеточного правительства. Данная политика Запада получила термин «Цветная революция». Примером данной политики являются смены власти в Грузии, Ливии, Украины и т. д. Примером прекращения существования государства по национальным, экономическим и другим лже-мотивам, можно назвать развал СССР.

В такой схеме есть один нюанс. Не все руководители под давлением оппозиции и сепаратистов добровольно складывали с себя полномочия или выполняли их волю. Были и те, кто подавлял прозападную оппозицию силовыми методами. Тогда США и им подобные отрабатывали заранее подготовленный сценарий по обвинению действующих режимов в тирании, преступлениях против собственного населения.

Пользуясь беспомощностью и полным контролем над международными организациями такими как ООН, ОБСЕ и т. д., США развязывали военную кампанию против «дискредитированных» правящих режимов.

После военного вторжения страна прекращала свое существование и разделялась на несколько подконтрольных государств. Примером такого сценария является Югославия.

Реализация военного сценария зачастую более предпочтительна, так как не требует долгого времени на подготовку и создание оппозиции. К тому же данный вариант хорош в тех странах где создание оппозиции затруднено ввиду особенностей законодательства отдельных государств. Против таких государств отрабатывается сценарий по дискредитации действующего режима из вне.

Нападение на Ирак

Примером такого варианта является Ирак. В 2003 году после провокации подконтрольных США сил в Ираке, устроивших ряд химических атак против населения страны, якобы от лица правительственной армии, Саддам Хусейн был обвинен в наличии у него химического оружие и геноциде собственного народа. После чего последовала военная операция США со всем известным итогом.

Параллельно с этими способами ведения политики установления своей власти по всему миру, использовался еще один. В конце 70-х годов прошлого века США взяли на свое вооружение исламский радикализм и созданные под его влиянием террористические группировки. Ярким примером является движение «Талибан»* и его «модификация» «Аль-Каида»* в Афганистане.

Однако полноценную кампанию по захвату власти в стране с использованием ширмы терроризма США реализовало только в начале 2000-х годов.

11 сентября 2001 года Вашингтон совершил одну из самых кровавых провокаций в истории человечества.

Вторжение в Афганистан

Используя якобы террористов смертников, угнавших пассажирские самолеты, спецслужбы США взорвали здания международного торгового центра в Нью-Йорке. По разным оценкам в результате этой трагедии погибло от 3 до 5 тысяч человек. Данный псевдотеракт США использовали для вторжения в Афганистан в 2001 году.

В дальнейшем, после исключительно символических боевых действий, в Афганистане был установлен марионеточный режим, террористы «побеждены», а США развернули свои военные базы в стратегически важном регионе. Высокая эффективность данного способа оккупации различных стран побудила США на создание аналогичной силы, которая будет действовать на территории Ближнего востока и Северной Африки. Имя этой силы — ИГИЛ*.

Под прицелом Сирия

Следующей страной на пути оккупационной машины США должна была стать Сирия. Однако президент страны Башар Асад пользовался и пользуется по сегодняшний день безграничной поддержкой России, чей авторитет в мире практически полностью восстановился до уровня СССР. Ввиду этого, а также ряда других особенностей, для реализации своих планов США призвали на помощь практически все страны Запада, а также соседние с Сирией государства. В первые в практике свержения неугодного правительства были задействованы все имеющиеся для этого сценарии.

От искусственно созданной оппозиции до ИГИЛ, от с бездоказательных обвинений в преступлениях против собственного народа с применением химического оружия до нанесения ударов крылатыми ракетами. Практически все сценарии оккупантов потерпели в Сирии крах.

ИГИЛ — последний козырь США

У США и их союзников остался последний козырь в рукаве — ИГИЛ.

Международный терроризм, созданный США в Сирии, является отличным предлогом для вторжения в страну по Афганскому сценарию. Первыми эту практику опробовали турки, когда в августе 2016 года начали операцию «Щит Евфрата», якобы для борьбы с ИГИЛ, а по сути для оккупации северных территории Сирийской Арабской Республики. Успешная реализация Турцией этой схемы, разработанной в США, побудила коалицию использовать ИГИЛ и дальше. В данный момент «союзники» ведут имитацию боевых действий на севере Сирии в провинции Ракка.

Однако основные планы США и их союзников намного шире. По их замыслу террористы ИГИЛ, при скрытой или якобы случайной военной поддержке коалиции захватят обширные территории, простирающиеся от Ирака до восточных границ сирийских городов Хомс, Хама, Алеппо и Дамаска. После этого союзники начнут «несомненно» успешную операцию по освобождению захваченных ИГИЛ территорий.

Самое главное заключается в том, что после непременного разгрома террористов, вооруженные силы коалиции никуда из Сирии не уйдут, а станут основным аргументом при разделе страны между союзниками.

Из вышесказанного видно, что за последние 50 лет разработан огромный арсенал способов по установлению марионеточных режимов и терроризм на службе коалиции не исключение. Однако учитывая высокий КПД террористических организаций в деле реализации интересов отдельных государств, следует понимать следующее: настоящие террористы и их руководители, это в первую очередь профессиональные наемники высшего класса, которые в любой момент могут быть перекуплены и обратить свое оружие и навыки против своих вчерашних хозяев.

Подобное можно наблюдать на примере иракского города Мосул, где вышедшее из-под контроля отделение ИГИЛ разрушило все планы предыдущей администрации президента и демократической партии США, что лишний раз доказывает: терроризм хоть эффективная, но крайне опасная для самих себя игрушка, даже в руках очень опытных игроков.

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*Запрещенная в России террористическая организация