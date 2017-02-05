«Плохая новость для барыг», — Саакашвили анонсировал «антиолигархический» переворот на Украине

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил о начале встреч с политиками с целью организации досрочных выборов в Верховную раду.

Саакашвили рассказал об этом общественности на своей странице в соцсети Facebook.

Политик написал, что пытается создать широкий фронт, который бы поддержал досрочные выборы в украинский парламент. По словам Саакашвили, он уже встретился с лидерами демальянса, самопомощи и поговорил с Анатолием Гриценко.

Политик намерен поддержать новый избирательный закон, заявил он. Экс-губернатор Одесской области добавил, что хочет положить «конец барыжному дерибану страны».

«Антиолигархические силы начали диалог — плохая новость для барыг», — пишет Саакашвили. Кого конкретно из представителей нынешней украинской власти Саакашвили имеет под «барыгами», он не уточнил.

Ранее бывший президент Грузии заявил, что Украина обречена стать сверхдержавой Европы.

«Украина имеет сейчас право не только не упрашивать, умолять: «Не бросайте нас, пожалуйста». Наоборот, говорить им: «Вы должны делать это, это, это», — заявил бывший губернатор Одесской области.

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